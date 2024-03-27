'С нас хватит': в Венгрии тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием отставки Орбана

В Будапеште, столице Венгрии, тысячи людей вышли на акцию протеста, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое возмущение у людей вызвала недавно обнародованная аудиозапись, которая раскрывает факты взяточничества в окружении премьера Венгрии.

Эту информацию сообщило агентство Reuters. В аудиозаписи упоминается попытка соратников Орбана вмешаться в дело о коррупционных действиях бывшего государственного секретаря министерства юстиции Пала Волнера.

Протесты венгров спровоцировал оппозиционер Петер Мадяр, опубликовавший запись разговора с Юдитом Варгой, его бывшей женой и министром юстиции Венгрии. В этой записи Варга рассказала о попытке помощников главы правительства Орбана удалить некоторые фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Протестующие вышли на улицы, прошли от здания генеральной прокуратуры в парламент, скандируя "В отставку, в отставку". Многие держали в руках факелы.

"Мы не позволим им замять крупнейший юридический и политический скандал за последние тридцать лет", – сказал Мадяр.

Он подтвердил свои планы основать свою политическую партию с целью бросить вызов Орбану на предстоящих местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

"Венгры благодарят вас... за то, что вы пришли сегодня вечером, тысячи людей... сказать тем, кто у власти, что с нас достаточно", – сказал он протестующим.

На аудиозаписи, сделанной в доме бывших супругов и опубликованной на странице Мадяра в Facebook, Варга рассказывает о том, что помощники, связанные с главой кабинета министров Анталом Роганом, предлагали прокурорам удалить из документов определенные части, касающиеся дела Пала Волнера и Дердя Шадла.

"Они сказали прокурорам, что следует удалить, но они (прокуроры) не полностью это отследили", – слышно на записи слова Варги.

После публикации записей Юдит Варга не стала отрицать подлинность записи. Она выразила свою реакцию в Facebook, заявив, что бывший муж шантажировал ее этой записью более года назад, а теперь использовал ее в своих политических целях. Она также отметила, что во время брака испытывала словесное и физическое насилие. Со своей стороны Мадяр обвинил Варгу в клевете.

В прокуратуре заявили, что проведут анализ записи, которая, по словам Мадяра, была сделана в январе 2023 года, и соберут дополнительные доказательства по этому делу. В заявлении отмечено, что "ликвидировать и вмешиваться в документы прокуратуры юридически и физически невозможно".

В четверг запланировано проведение пресс-конференции прокуроров.

Эти обвинения возникли в чувствительный политический период для Орбана, накануне выборов в Европейский парламент в июне и после скандала с сексуальным насилием, в результате которого в прошлом месяце потеряли свои должности двое политических союзников Орбана – бывший президент и бывший министр юстиции Юдит Варга.

Как ранее писал OBOZ.UA, Венгрия заблокирует передачу Украине доходов от арестованных российских активов. Предложение Еврокомиссии передать Украине 90% доходов от активов РФ поддерживает большинство стран ЕС, однако одного голоса Венгрии достаточно для того, чтобы остановить передачу. Потому принять решение на саммите не удастся.

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