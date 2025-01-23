Рютте поддержал 'ультиматум' Трампа Путину и призвал 'душить' экономику РФ

ГГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал позицию президента США Дональда Трампа, который пригрозил России новыми пошлинами и санкциями, если она не прекратит войну против Украины. По словам Рютте, экономика РФ находится в "ужасном" состоянии и санкции помогут принудить агрессора к миру.

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Соответствующее заявление генсек НАТО озвучил 23 января в комментарии CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Он, в частности, полностью поддержал предупреждение Трампа для РФ, которое тот сделал накануне.

"Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России. Мы знаем, что российская экономика находится в ужасно плохом состоянии, и санкции помогут", – сказал Рююте.

Комментарии генсека НАТО прозвучали перед главным событием дня в четверг – программной речью Трампа на форуме в Давосе, пишет CNBC. Новый лидер США должен выступить по видеосвязи в 5 часов вечера по времени Давоса (18:00 по Киеву).

Мир будет внимательно следить за выполнением его обещания ввести всеобщие пошлины на товары, импортируемые в США, а также его позицией по основным геополитическим и экономическим вопросам, таким как война РФ против Украины, будущее отношений Израиля и Палестины и экономическое соперничество Америки с Китаем, говорится в статье.

Среди других высокопоставленных лиц, которые должны выступить на форуме в четверг, будет президент Аргентины Хавьер Милей.

Как писал OBOZ.UA, 22 января Трамп в соцсети Truth Social призвал РФ немедленно "заключить соглашение" о завершении войны против Украины. Он указал, что экономика страны-агрессора "терпит крах", и заявил, что окажет услугу Путину и россиянам, давая время на заключение соглашения – в противном случае "будет только хуже". По словам Трампа, он будет вынужден ввести "высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что РФ продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам".

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, заявил о "готовности" России к "равноправному и уважительному диалогу" с США, который "имел место" во время первого срока республиканца. В то же время, по словам Пескова, в Москве "ждут сигналов, которых пока не поступало".

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