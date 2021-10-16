Ryanair "по-тихому" наказал пассажиров из-за возврата средств за ковидные рейсы

Лоукостер Ryanair перестал предоставлять авиауслуги клиентам, которые ранее не воспользовались рейсами из-за COVID-ограничений и получили за это возмещение. Компания утверждает, что эти люди незаконным способом вернули свои деньги.

Об этом сообщает издание Lowcost. После введения карантинных ограничений в прошлом году некоторые пассажиры воздержались от поездок из-за рекомендаций властей.

После этого, отмечают в Ryanair, они отменили денежные транзакции по карте вместо того, чтобы лоукостер обработал возмещение средств самостоятельно. В авиакомпании такой способ возврата денег назвали незаконным и потребовали вернуть долг.

Отмечается, что пассажирам позволили без проблем забронировать новые рейсы, однако при попытке зарегистрироваться они узнали о своей задолженности. К примеру, ирландка Урсула Берри получила сообщение о том, что она должна вернуть 210 евро за билет, которым не воспользовалась в сентябре 2020-го.

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В Ryanair подчеркивают, что пассажиры приобрели билеты, средства за которые не возвращаются, а рейсы выполнялись по расписанию. "Эти несколько пассажиров должны погасить свои долги, прежде чем им снова дадут возможность летать рейсами Ryanair", – отметили в авиакомпании.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Wizz Air планирует в период 2021-2022 гг. запустить 26 новых рейсов – из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Будут введены новые авиасообщения с Испанией, Францией, Бельгией и Нидерландами. Отметим, 12 октября Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе".