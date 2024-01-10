"Русский язык слышат украинцы перед казнью": Кислица в ООН обратился к делегации РФ на французском

Русский язык – это язык страны-агрессора и военных преступников, которые издеваются над украинцами. Именно этот язык слышали многие мирные жители нашего государства перед тем, как их казнили оккупанты.

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Об этом напомнил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, выступив на заседании Совбеза в Нью-Йорке (США) на французском языке, передает "Укринформ". 10 января дипломат отметил: члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций каждый день слушают язык войны – русский.

"Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью", – сказал Кислица.

До большевистского переворота образованное дворянство в Российской империи использовало французский, а не русский – и для дипломатии, и для ежедневного общения.

Кислица посоветовал делегации Российской Федерации "воспользоваться услугами переводчика". Он отметил, что перешел на французский язык "в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие другие миролюбивые страны внесли в дело мира и безопасности".

Как писал OBOZ.UA, выступая перед членами ООН 10 января, Сергей Кислица также посоветовал Василию Небензе (представителю РФ) изучить жалобы россиян в соцсетях о проблемах с отоплением.

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