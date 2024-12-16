Российскую Федерацию не устроит ни один из вариантов заморозки войны в Украине. Также Москва категорически против "роли НАТО в урегулировании".

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Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя 16 декабря на заседании Совета Безопасности. Россиянин раскритиковал Киев за "нежелание" искать пути к миру из-за якобы отказа от предложения Венгрии организовать т.н. рождественское перемирие.

Мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского представитель государства агрессора назвал "дымовой завесой" перед очередной эскалацией, как это было с операцией ВСУ на Курщине.

Также Небензя выдал, что Украина якобы отказалась "в хамской манере" забирать более 600 военнопленных, которых РФ удерживает больше года.

В своем пропагандистском выступлении он традиционно обвинил "киевский режим", который якобы узурпировал власть, нарушая Конституцию. Мол, Силы обороны Украины – это армия "дезертиров", а гражданские украинцы в большинстве своем хотят закончить сопротивление.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался, что его страна добилась исключения из 15-го пакета санкций Европейского Союза главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева). Также стараниями Будапешта из списка исключили постпреда РФ при ООН Василия Небензю – Сийярто назвал ООН "последним убежищем, где можно проводить политические консультации".

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