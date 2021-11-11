Россиянин прибыл в Норвегию, чтобы покончить с собой, но передумал: он ограбил банк

В Норвегии осудили уроженца российского Волгограда Максима Попова, который ограбил банк в городке Лонгйир на арктическом архипелаге Шпицберген. 29-летний россиянин прибыл на норвежский север в декабре 2018 года, чтобы получить огнестрельное оружие и покончить с собой, но потом передумал.

Об этом пишет Lenta.ru. В Лонгйире оружие дают каждому туристу в аренду для защиты от белых медведей. В черте города держать его заряженным не разрешается, однако вне поселений оно необходимо.

Чтобы купить оружие в России легальным путем, было необходимо пройти медицинское освидетельствование, в том числе получить заключение врача-психиатра.

Перед отъездом из Волгограда Попов заполнил заявку на сайте правительства Шпицбергена на получение разрешения на прокат оружия, ее одобрили.

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Приехав в Лонгйир, россиянин арендовал оружие, но от идеи свести счеты с жизнью отказался. Ему в голову пришла мысль совершить что-то, что может оставить его на территории Норвегии на длительное время.

Попов зашел в единственное местное отделение банка SpareBank и направил оружие на кассира. При этом он повторял найденные в интернете и заученные фразы: "Это не шутка. Это ограбление. Мне нужно 100 тысяч".

Сотрудники банка отдали россиянину 70 тысяч крон (около $8 тысяч по тогдашнему курсу).

Затем Попов пошел в прокат и сдал арендованное оружие. Когда он вернулся обратно на место преступления, чтобы вернуть наличные, туда уже приехала полиция.

Россиянина оштрафовали и приговорили к 14 месяцам тюрьмы в Тромсе на материковой части Норвегии. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.

После этого события в Лонгйире произошла череда мелких краж, хотя ранее жители даже не оставляли автомобили и дома запертыми.

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