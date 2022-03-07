Россияне и белорусы массово бегут из РФ в Узбекистан, Армению и Грузию из-за западных санкций

Россияне и белорусы массово бегут из РФ. Решение об отъезде принимают, прежде всего, айтишники и предприниматели, которые хотят спасти свой бизнес от западных санкций.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказали жители Узбекистана. Именно это государство граждане страны-агрессора выбирают в качестве пристанища.

"У нас тут ***дец творится. Рейсы подряд летят, в основном айтишники из Беларуси. Уже больше двух тысяч приехало. Пять рейсов вчера приземлилось из РФ. Они приперлись в надежде тут как-то наладить работу и обойти санкции. Никогда не думал, что увижу день, когда москвичи массово мигрируют в Ташкент. Аналогичная ситуация происходит в Ереване – там очень много приезжих сейчас", – говорит один из собеседников.

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По его словам, москвичи сейчас активно узнают информацию о аренде и покупке жилья в Узбекистане, правилах получения вида на жительство и открытия компаний в этой стране.

"Да сейчас мало-мальски трезвомыслящие уедут. И останется одна вата в рашке... Точь в точь как было, когда большевики захватили власть в 1917 году. Вся интеллигенция и средний класс, кто смог все убежали в Европу. Дальше все мы уже знаем, какая ж*па потом в России началась", – поделился мнением житель Ташкента.

Еще одно государство, куда едут россияне и белорусы, – Грузия. По словам министра экономики Левана Давиташвили, за последние несколько дней из России прибыло 25 тысяч человек. "Грузия является одним из редких островов свободы в регионе, который интересен гражданам многих стран", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия 8 марта представит план, который поможет нанести санкционный удар по российской энергетике. В частности, речь идет о независимости Европы от российского топлива. Кроме того, в ЕС разрабатывают новый пакет санкций против России.