Россия запустила кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в ГУР раскрыли замысел Кремля

Страна-агрессор Россия запустила активную дезинформационную кампанию против Украины на Ближнем Востоке. Для этого Москва усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические консульства.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Telegram-канале. В разведке отметили, что российские дипломаты уже получили соответствующие указания из Кремля.

По данным ГУР, задача очередной гибридной операции России:

- оправдать войну России против Украины;

- дискредитировать Украину и государства Запада;

- навязать неприемлемые условия переговоров;

- улучшить собственное положение в регионе;

- добиться уменьшения экономического и политического давления, которое испытала Москва из-за войны и военных преступлений в Украине.

"Работники российского посольства в Египте получили указания из Кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и осуществления вербовочных мероприятий", – сообщили в ГУР.

Также россияне рассылают в посольства других государств, расположенных в Каире, пропагандистские материалы, в которых оправдывают войну против Украины.

"Речь идет, в частности, о двух бумажках под названиями: "О роли Запада в конфликте в Украине" и "О ситуации вокруг Украины". В указанных материалах представлена путинская версия истории Украины с момента краха советского союза, а террористическая агрессивная Россия представлена как жертва" , – говорится в сообщении.

Ключевая идея, которую Россия пытается продвигать на Ближнем Востоке – альтернативы путинскому сценарию завершения войны нет.

Этот сценарий включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий украинской армией, сохранение Россией контроля за временно оккупированными украинскими территориями, "вечный внеблоковый статус", "денацификацию" и "демилитаризацию".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия занимается организацией масштабной дезинформационной кампании в Украине, Европе и во всем мире. Кремль пытается дискредитировать руководство Украины. Кроме того, враг с помощью своей пропаганды намерен деморализовать украинскую армию.

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