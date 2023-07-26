Россия созвала Совбез ООН из-за 'преследования православия' в Украине. Все детали

В Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Оно было созвано Российской Федерацией в связи с якобы "преследованием православия" в Украине.

Видео дня

В сети появилась трансляция заседания. Представитель России предложил участникам собрания прослушать три доклада (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первый доклад представит ООН, и его доложит представитель Альянса цивилизаций. Второй доклад будет представлен архиепископом Гедеоном (Юрием Хароном) от Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). Третий доклад предоставит писатель Ян (Яков) Таксюр, который был признан виновным в государственной измене и осужден.

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Россия стремилась обеспечить возможность архиепископу Гедеону выступить в режиме онлайн. Однако, председательствующая в июле, Великобритания, приняла решение допустить только двух из трех предложенных РФ докладчиков. Представитель России потребовал поставить этот вопрос на голосование как процедурный. "За" проголосовали трое из 15 членов Совета Безопасности ООН, но 12 членов воздержались. В результате доклад архиепископа Гедеона не был заслушан.

Заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский обвинил мероприятие в солидарности с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия.

Что сказала представительница Альянса Цивилизаций ООН

По словам представительницы Альянса цивилизаций, внутренний раскол между украинскими православными церквями продолжался на протяжении многих десятилетий. Однако в последнее время этот раскол стал ещё более острой проблемой, привлекая внимание всего мирового сообщества. Православные церкви оказались перед сложным выбором – кого поддержать и на чьей стороне занять позицию.

Представительство Альянса также отметило, что согласно обновленному докладу Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций, за период с 1 февраля по 30 апреля 2023 года зарегистрирован значительный рост случаев насилия в отношении членов и сторонников Украинской Православной Церкви (УПЦ).

"Власти, в частности, обыскивали культовые сооружения и другие объекты УПЦ, объявили подозрения священнослужителям и отправили нескольких из них под домашний арест, в том числе одного из главных иерархов УПЦ, на основании незначительных доказательств или вообще без них", – отметила она.

Представитель ООН также отметила возможное досрочное расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ и выразила беспокойство относительно потенциально дискриминационного характера совокупного влияния правительственных мер против УПЦ.

Она также отметила, что на территориях, которые оказались под оккупацией Российской Федерации, были задокументированы действия со стороны Вооруженных Сил РФ, направленные против религиозных общин. Эти действия включали насильственные исчезновения, произвольные задержания, случаи пыток и другое жестокое обращение, а также незаконные депортации священнослужителей и членов украинских греко-католических христиан. Это вызвало серьезные опасения и обеспокоенность среди международного сообщества, которое обращает внимание на ситуацию с религиозными правами на оккупированных территориях Украины.

"Более того, российские оккупационные власти разграбили и закрыли три культовых сооружения, принадлежавших баптистской общине в Мелитополе, как сообщается, на основании их связей с иностранными спецслужбами без каких-либо незначительных доказательств", — сказала представительница Альянса цивилизаций ООН.

Что сказала представительница США

Линда Томас-Гринфилд, представительница США, заявила, что Соединенные Штаты серьезно относятся к обвинениям в нарушениях прав человека, включая свободу религии или убеждений. Она подчеркнула, что США ожидают, что все правительства будут уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Это свидетельствует о важности, которую США придают защите прав человека как внутри страны, так и в международных отношениях.

"Однако на этой встрече мы видим, что Россия цинично жалуется на плохое обращение с УПЦ, тогда как она участвует в систематическом религиозном угнетении на оккупированных территориях. РФ продолжает жестокое обращение с членами религиозных меньшинств на территории Украины, которые она оккупировала во время незаконной войны. Россия призывает к этой встрече после уничтожения ею исторического Преображенского собора, принадлежащего самой УПЦ", – сказала она.

По словам дипломатки, она считает ужасным то, что российское правительство представляет себя как защитника, в то время как биты, нанесенные Россией религиозным объектам и местам поклонения в Украине, хорошо задокументированы. Это заявление отражает её осуждение действий, связанных с нарушениями прав человека и свободы вероисповедания, и подчеркивает важность прозрачного и объективного отношения к документированию и осуждению подобных событий.

"Украинский Институт религиозной свободы сообщил, что 494 объекта в Украине были разрушены, повреждены или разграблены в России - это бессовестная война", – сказала Томас-Гринфилд.

Что сказал представитель Японии

Японский дипломат выразил своё осуждение ракетного удара по Одессе, в результате которого был поврежден Спасо-Преображенский собор.

"Россия пытается использовать нарративы, чтобы представить себя как телохранителя религиозной свободы. Но если говорить о нападениях на религиозные объекты, то Россия нанесла огромный ущерб Украине. Мы решительно осуждаем недавние российские ракетные обстрелы Одессы, которые привели к жертвам среди гражданского населения и повредили охраняемый кафедральный собор ЮНЕСКО", — сказал он.

Представитель Японии заявил, что Россия должна вывести все войска и военную технику из Украины и уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия, напавшая на Украину, сзывала заседание Совбеза ООН для обсуждения поставок западного вооружения нашему государству для защиты от атак оккупантов. Однако Москву снова поставили на место, напомнив, что она тоже получает оружие от других стран и использует его для нападений на суверенную страну и ее народ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!