Страна-террорист Россия создала новое шпионское подразделение для ведения теневой войны против Запада. Операции московского Управления специальных операций включали покушения на убийства, диверсии и попытку заложить бомбы в самолеты.

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Департамент специальных операций базируется в штаб-квартире российской военной разведки, комплексе на окраине Москвы, известном как "Аквариум". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам представителей западных разведок, новое тайное подразделение российских спецслужб нацелено на Запад с помощью тайных атак по всей Европе и в других местах. Известное как Департамент специальных задач, оно базируется в российском военно-разведывательном штабе, комплексе на окраине Москвы, известном как "Аквариум". Его операции, о которых ранее не сообщалось, включали попытки убийства, саботаж и заговор с целью размещения зажигательных устройств на самолетах.

Управления было создано в 2023 году в ответ на поддержку Украины Западом. Руководители европейских разведок и другие сотрудники служб безопасности США, Европы и России рассказали, что в новом тайном подразделении работают "ветераны" некоторых из самых масштабных операций РФ за рубежом за последние годы.

Новое управление может быть причастно к множеству недавних нападений на Запад, включая попытку убийства исполнительного директора немецкого оружейного производителя и сговор с целью установки зажигательных устройств на самолетах, используемых транспортной корпорацией DHL.

Источники утверждают, что Управление специальных операций объединило разные элементы российских спецслужб. В частности, новое ведомство перебрало на себя некоторые полномочия у ФСБ и поглотила подразделение российской военной разведки, связанное с убийствами за рубежом и другой деятельностью, очевидно направленной на дестабилизацию европейских стран.

По информации источников WSJ, подразделением руководят генерал-полковник Андрей Аверьянов и генерал-лейтенант Иван Касьяненко. При этос отмечается, что свою деятельность управление особенно сосредоточило на Германии, поскольку Россия считает эту страну слабым звеном в НАТО из-за ее зависимости от российских энергоресурсов, тревоги по ядерной эскалации и симпатии к РФ среди некоторых политиков и избирателей.

Напомним, в Службе внешней разведки России сообщили о том, что украинские спецслужбы при содействии "западных кураторов" якобы готовятся взорвать судно в Балтийском море – причем используя российские мины. Крайне абсурдное заявление, но, зная специфику работы СВР РФ, можно говорить о том, что у это вполне может быть формат анонса собственных диверсий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить нападение на страны Европы под чужим флагом. Глава государства отметил, что уже летом этого года РФ планирует снова развернуть свои войска на территории Беларуси.

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