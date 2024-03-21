Россия снова созывает Совбез ООН через военную помощь Украине

В очередной раз по запросу России Совет Безопасности ООН будет обсуждать вопросы поставки оружия Украины. Страна-оккупант созывает такие заседания с завидной регулярностью.

Об этом сообщает сайт ООН. Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 21:00 по Киеву).

Напомним, что российская делегация время от времени созывает Совбез для критики поставок оружия Украине и озвучивания тезисов кремлевской пропаганды.

Однако, как руководство ООН, так и большинство стран-членов Совета Безопасности указывают, что Москва сама нарушает ранее поддерживаемые ею резолюции Совета Безопасности, получая военную технику, боеприпасы и другие виды вооружения из Ирана и КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что у Украины еще есть шанс сохраниться как государство, если оно не будет представлять угрозы для России. И чем дольше затягивается конфликт из-за поддержки Киева Западом, тем невыгоднее будут условия мира для Украины.

"В связи с этим Запад, оказывающий Киеву поддержку, сегодня имеет выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она это умеет делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл, и они попытаются спасти хоть что-то от Украины", – добавил представитель государства-оккупанта.

Как стало известно, министр обороны Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе них стороны обсудили вопросы планирования оборонных потребностей Украины.

Соединенные Штаты ведут переговоры с представителями девяти стран Южной Америки по обмену оружием. Этим странам США предлагают заменить российское оружие современным американским.

Cенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать уровень боевого духа, который находился в начале полномасштабного российского вторжения.

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