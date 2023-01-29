Россия пытается открыть в Европе "второй фронт": что задумали спецслужбы страны-агрессора

После начала полномасштабного вторжения Венгрия, в отличие от других стран Евросоюза, заняла пророссийскую позицию – она блокирует пакеты санкций и отказывается передавать Украине военную помощь. Сейчас в соседней стране произошел новый виток антиукраинской истерии, умело разжигаемой спецслужбами РФ – а в их причастности к происходящему нет никаких сомнений.

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Подробнее об этом и каким образом Россия использует венгров в своих целях, читайте в материале OBOZREVATEL.

В унисон с Россией

Главным и, если можно так выразиться, наиболее весомым "спикером" продвижения антиукраинских настроений в Венгрии является премьер-министр Виктор Орбан, о чьих теплых отношениях с Путиным известно давно.

Он то и дело выдает скандальные заявления о войне в Украине – на последнее даже был вынужден отреагировать украинский МИД.

26 января на встрече с представителями СМИ Орбан был, как говорится, "в ударе". В разговоре с журналистами он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". Также премьер-министр повторил путинский нарратив о том, что это НАТО воюет с Россией в Украине. По словам Орбана, Запад должен понять, что Путин не может позволить себе проиграть в этой войне и не проиграет ее. Высокопоставленный чиновник убежден, что агрессор превратит Украину в неуправляемую руину, чтобы "Запад не мог претендовать на нее как награду".

МИД Украины назвал такие заявления неприемлемыми и вызвал посла Венгрии на беседу.

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность дальнейшего диалога между двумя соседними странами", – сообщил спикер ведомства Олег Николенко.

Известен своей пророссийской риторикой и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке он и вовсе заявил о "жестокой мобилизации" закарпатских венгров, которых якобы насильно забирают в украинскую армию. Его слова мгновенно разлетелись не только по венгерским, но и по российским СМИ.

Именно мобилизацию этнических венгров Сийярто назвал одной из главных причин, по которой Будапешт настаивает на скорейших "мирных переговорах" – они, по его мнению, должны предотвратить "эскалацию вооруженного конфликта". А вот о том, что для прекращения войны достаточно решения одного Путина, который может отдать приказ о выводе войск РФ из Украины, глава венгерского МИД упорно молчит.

"Жестокая" мобилизация и "уничтожение" венгров

Игра в притеснение украинцами закарпатских венгров – одна из ключевых карт Орбана в целом. Она и электорат постоянно мобилизует, и позволяет, когда нужно, давить на Киев. А сейчас это еще более актуально, поскольку, как и Россия в Совбезе ООН, Орбан может блокировать решения ЕС и НАТО в пользу Украины.

Раскачивать тему о "притеснениях" постоянно пытаются и российские спецслужбы, и сейчас – во время полномасштабной войны – мы видим новый виток. В ход идет агентура для проведения различных акций, а также журналисты, "легализующие" откровенную дезинформацию.

Один из ярких примеров – вбросы о намеренном "уничтожении венгров на войне" и их "жестокой мобилизации" в Украине.

На заявление главы венгерского МИД об этом отреагировал Федор Шандор – депутат Закарпатского областного совета, доктор философских наук, профессор Ужгородского национального университета, известный многим как "профессор из окопа".

Шандор в первый день полномасштабного вторжения России пошел защищать Украину, а уж о положении этнических венгров в Украине он знает не понаслышке.

На своей странице в Facebook он написал, что подобные заявления – не что иное, как "попытка поссорить проживающих в Закарпатье украинцев и венгров". Шандор убежден, что ложную информацию о закарпатских венграх распространяют российские агенты, чтобы посеять раздор в обществе.

"Закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать – потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли на Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним "маленький работ" и концлагеря для венгров, построенные россиянами. Сейчас на фронте закарпатские венгры защищают свою землю и семьи от российских оккупантов", – написал профессор-воин.

Эти фейки, инициированные российскими спецслужбами, далеко не единственные, но наиболее болезненные. Для распространения дезинформации и проведения митингов спецслужбы РФ также задействовали в Венгрии подконтрольные им общественные организации, одна из ярких представителей которых – "Венгерское сообщество за мир".

Эта организация считает своей миссией "недопущение вмешательства Венгрии в войну Украины против России". Да, именно в "войну против России", которую якобы развязала наша страна 24 февраля 2022 года.

Под жестким контролем

Рассчитывать, что в венгерских СМИ будет представлена правдивая картина происходящего вследствие развязанной Россией войны, тоже не приходится. Под контролем государства и близких к премьер-министру Орбану людей – около 80% всех венгерских изданий. Например, Леринц Месарош, друг детства Орбана, к концу 2018 года стал счастливым обладателем 476 изданий в Венгрии.

Тем не менее, информационные атаки России на территории этой страны трудно назвать эффективными: хотя среди венгров и есть часть пророссийски настроенных, их точно не большинство. И все же Россия не оставляет попыток "подогреть" общественное мнение, вливая в это огромные средства.

Цель Кремля довольно прозрачна: дестабилизация ситуации в Европе и подрыв ее усилий в поддержку Украины. А учитывая пакет вооружений, которые в ближайшее время поступят в Украину, в том, что спецслужбы РФ предпримут еще больше усилий, пытаясь изменить ситуацию, сомневаться не приходится.