Те, кто сомневался, что монополия - это оружие, которое используется для получения политического и экономического преимущества, милости просим сегодня на европейский газовый хаб.

Наглядный пример того, что Россия прекрасно умеет в нужный момент протянуть руку... нет, не помощи! Просто протянуть руку и взять возомнившую о себе Европу за колокольчики. А потом меееееедленно эти колокольчики сжать. До хруста и нужного результата.

Северный поток-2 это не только бизнес-проект. Это мощнейшее оружие, применение которого не только приносит прибыли в долговременной перспективе, но и в такой же перспективе оказывает влияние на европейскую и мировую политику. И экономику, кстати.

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Беспринципному, агрессивному, и без того хорошо вооруженному дикарю, дали достругать новую газовую дубину. И что? Кто-то сомневался, что он пустит ее в ход? Правда сомневались? Примите мои соболезнования. Если после всего, что произошло в мире после 1999 года, вы еще думаете, что в России победила демократия, вам уже ничего не поможет.

Германия все еще думает, что Россию можно ублажить. США полагают, что с ней можно договориться. Поляки точно знают, что ни ублажить, ни договориться нельзя, но кто их слушает? Есть LNG терминал в Свиноушце? Радуйтесь и не выступайте!

Думаю, что через пять (плюс*минус пара лет) украинская ГТС станет невостребованной. Можно еще пару раз пропеть песню о Путине, но это вряд ли поможет. Нас или заставят играть по российским правилам, или пинками выгонят из-за стола. Не исключаю, что могут уже и просто выгнать из-за стола, без шансов принять правила.

Есть ли перспективы как-то пережить неизбежное "отсоединение от сиськи"? Да. Первый вариант - беларуский. Отталкивая бацьку с насиженного места, проникнуть к гениталиям мелкого наполеончика, и самозабвенно доставлять ему удовольствие.

Если такая перспектива не нравится, то нужно строить свое энергообеспечение, опираясь на помощь США и на выбитые из Германии Белым домом европейские деньги.

Что это означает? Это новые атомные блоки, заводы по производству водорода, развитие альтернативной энергетики - биогаз, СЭС, ВЭС, ГАЭС. Это глубокая модернизация угольных ЭС, чтобы уменьшить количество выбросов, строительство аккумуляторных хранилищ энергии, это развитие своей газодобычи и новых траспортно-распределительных систем, позволяющих подмешивать водород к природному газу в пропорции 1 к 5.

И это еще не все.

Нужно модернизировать и перестроить систему теплоснабжения, реконструировать электросети, подстанции, электротранспортную систему, чтобы перевести горячее водоснабжение и отопление на электрические рельсы. Надо ставить на жилые дома тепловые концентраторы и получать горячую воду от солнца. Надо укрывать крыши солнечными батареями, применять энергосберегающие технологии, развивать научные направления, связанные с энергетикой и современными методами энергообеспечения. Строить производства, учить студентов...

Грандиозная задача, на самом деле. Можно сказать россиянам спасибо за вдохновляющий пинок под зад, и броситься копать выход из ловушки.

А можно написать на стене "Путин - х#йло!" или "Зеля - х#йло!", попрыгать на дне ямы с кольями, выкрашенными в желто-голубые цвета, и через пару лет вдоволь насладиться тем, что мы считаем патриотизмом. Наслаждаться будем холодной зимой. С лопнувшими от морозов трубами. Но с глубочайшим чувством самодостаточности!

Любой кризис - это возможность. Банально звучит, но факт остается фактом. Кто-то тонет, кто-то покоряет вершину горы.

США выбили из Европы деньги на строительство новой энергетики Украины, но выбить для нас новые мозги они не могут.

Эти деньги можно по привычке украсть. Не все, все не получится, но значительную их часть попробуют превратить в майбахи.

А можно построить энергонезависимую Украину. Это затратно и тяжело, но все еще реально.

Это тот самый кризисный шанс. Без права на ошибку. Иначе будет очень плохо - это я так, очень мягко описывают перспективу.

Вот, собственно, и все.

Winter is coming!

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