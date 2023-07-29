Бункерный дед собрал в Петербурге представителей 54-х африканских государств, чтобы запугать их до икоты: для этого во время саммита "вагнеры" устроили переворот в нелояльном Нигере, а пророссийская Руанда напала на… пророссийскую Демократическую Республику Конго (ДРК). Это феерический пролог для очередного раунда африканской кампании Кремля.

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З Нігером все зрозуміло: його лідер давно вже "молиться" на Вашингтон і проігнорував путінський саміт. Руанда і ДРК відправили до РФ делегації міністерського рівня. Все тому, що обидві держави сповідують філософію "покірне телятко дві матки ссе": з одного боку, вони намагаються декларувати свою прозахідну орієнтацію; з іншого боку, вони не цураються мати справу з прігожинською ПВК "Вагнер".

І тут найцікавіше: чому кремль натравив одного свого сателіта на іншого? Справа в комплексі московитського імперіалізму: ця штука дорога і під силу лише супердержавам, заможним і технологічним. Експансіонізм путінського розливу – це, по-суті, дешева версія совєтського колоніалізму, яка включає головним чином шантаж та погрози і дрібне фінансування у вигляді підкупу та подачок. Через відсталість та зашореність кремль не може ініціювати жодного конструктиву, тому головний експортний продукт Москви – це кризи, а точніше – хаос. Так було в Сирії 2015 року, коли рашисти зіграли на суперечностях уряду Асада, США та терористів ІДІЛ. Саме пРусаки підживили найбільшу кризу біженців в Північній Африці та на Близькому Сході.

ДРК – релевантний майданчик для нової гуманітарної кризи: схід Конго – рай для повстанських рухів. Тут нараховується близько 120 угруповань. Дві з них безпосередньо причетні до поточних подій. Перше – Демократичні сили звільнення Руанди (FDLR), утворені 2000 р. колишніми членами режиму, які влаштували геноцид у Руанді та мріють повернутися до влади. Друге – M23, створене 2012 р. конголезькими тутсі за підтримки Руанди та Уганди. Неважко здогадатись, хто проти кого дружить у цьому розкладі.

Формально, "маленька переможна війна" повинна допомогти лідеру Руанди Полю Кагаме переобратися 2024-го року: править він з 2000 р. і "трішечки" набрид землякам. З іншого, на Конго припадає понад 70% світового видобутку кобальту, при чому, його найбільшим споживачем є Китай. Кремль вирішив, що уряд в Конго менш стабільний, ніж руандійський, тому і вирішив перестрахуватися. І заодно підвищити свою значущість переш китайськими партнерами "за допомогою іржавого "калаша".

Та кобальт і "виховні заходи" – не єдина мета кремля в кампанії. Як і в обох попередніх світових війнах, Африка знову стає важливим театром війни.

Африканські конфлікти, зазвичай, мають вірусний характер: виконуються через проксі–екстремістів, на кшталт ПВК і мають вплив на Європу.

Події в Судані, Нігері та ДРК – це лише початок. Москва, вочевидь, ставитиме на каскад африканських криз. Саме так підживлювалися криза 2014-2016 років, в результаті якої в Європу пробралися декілька мільйонів мігрантів з Північної Африки та Близького Сходу.

Чергова спроба московитів перекрити зерновий експорт з України – це спроба "підігріти" голодом напружену мілітарну ситуацію в частині регіонів Африки: або світ піддається на шантаж, або низку африканських країн чекає гуманітарна катастрофа. Розігріті конфлікти мали б посилити аргументи кремля.

Наслідок – дестабілізація цілих регіонів та нові кризи біженців на кордонах Європи.

Африканські вибрики рашистів містять великі ризики для України. Адже гасіння каскадних конфліктів в Африці потребуватиме дипломатичних зусиль і фінансів найбільших держав світу, фокус з України може частково зміщуватись.

Кремль розраховує, що втомлені європейські бюргери та налякані африканські уряди вирішать, що простіше посунути українське питання з топових позицій на порядку денному й гасити нагальніші пожежі. Та є ще США, якому під силу бачити комплексну картину світу.

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