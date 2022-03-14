Россия подала письменные возражения в Гаагский трибунал по иску Украины о геноциде

Международный суд в Гааге (Нидерланды) все же получил от России ответ по иску Украины о геноциде. Напомним, наша страна считает, что в РФ исказили само понятие "геноцид" – президент Владимир Путин употребил это слово в обращении перед началом вторжения в Украину.

В России же попытались оправдаться, заявив, что Путин использовал понятие "геноцид" не как определение, данное Конвенцией о геноциде, а как "понятие международного обычая или национального законодательства". Однако отметим, что геноцид во всех этих случаях определяется одинаково. Об этом пишет Русская служба BBC, а ответ РФ ранее был опубликован на сайте суда.

Кроме того, Россия утверждает, что она якобы основывала свои действия на нормах Устава ООН о праве на самооборону и праве наций на самоопределение. Какая конкретно нации якобы должны иметь это право в "ЛНР" и "ДНР", РФ решила не уточнять.

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Агрессор также заявил, что суд не может рассматривать вопрос о законности применения им силы в Украине, так как он якобы не подпадает под его юрисдикцию.

Наша страна утверждает, что Россия искажает понятие "геноцид" для попытки оправдания своей агрессии против Украины. Также наша сторона сообщила трибуналу, что никакого геноцида на территории Донецкой и Луганской областей не проводилось, а поэтому у Москвы нет права использовать это понятие как основание для начала войны.

"Украина жалуется на то, что Россия использует очевидно неверное толкование Конвенции, и фактически злоупотребляет конвенцией о геноциде в качестве предлога для проведения военной операции. Россия считает, что цель Украины – уничтожение русскоязычного населения, что ничем не подтверждается", – сказано в сообщении.

На слушаниях украинская сторона напомнила суду, что смерть гражданских лиц не может считаться геноцидом при отсутствии доказательств умысла уничтожения этнической группы. Также она обратила внимание на то, что русскоговорящие жители Мариуполя, который сейчас уничтожает Россия, не поддерживают действия РФ, которая якобы хочет "защитить народ Донбасса от геноцида"

В связи с этим Киев просит суд в Гааге потребовать от РФ немедленного прекращения боевых действий в рамках обеспечительных мер.

Эксперт по международному праву, пожелавший остаться анонимным, считает, что суд все же примет обеспечительные меры в ближайшие несколько недель и издаст приказ о том, что Россия должна прекратить военные действия.

При этом вопрос о юрисдикции суда в этом случае неоднозначный, но эти доводы РФ суд, скорее всего, начнет рассматривать позже.

Если бы Россия приняла участие в слушаниях, суд мог бы принять российские аргументы, добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое заседание Международного уголовного суда в Гааге относительно расследования военных преступлений России, совершенных против Украины, состоялось 7 марта. Речь шла о действиях страны-агрессора, начиная с 2014 года.

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