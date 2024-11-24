Россия планирует осуществить масштабную серию кибератак на Британию, там готовятся – The Telegraph

Страна-агрессор Россия готовится к масштабным кибератакам на Великобританию. В результате этих атак без электроэнергии могут остаться миллионы людей.

Видео дня

Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, соответствующее предостережение на конференции НАТО в понедельник озвучит министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден.

Ожидается, что он заявит, что российский диктатор Владимир Путин намерен совершить "дестабилизирующие и ослабляющие" электронные атаки на страну.

"Россия "исключительно агрессивна и безрассудна в киберпространстве" и хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, поддерживающие Украину"", – цитирует издание то, что ожидается в речи чиновника.

Макфадден также предупредит о реальной угрозе российских кибератак на британскую инфраструктуру и бизнес, которые могут повлечь за собой масштабные отключения электроэнергии и нанести серьезный удар по экономике.

Выступая в понедельник на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне, он отметил, что за последний год российские военные вместе с "неофициальной армией" киберпреступников и хактивистов не только активизировали свои атаки, но и расширили спектр целей, включив в него страны-члены НАТО и их партнеров.

"В Британии Россия нацелилась на наши СМИ, наши телекоммуникации, наши политические и демократические институты и нашу энергетическую инфраструктуру. Военная жесткая сила – это одно. Но кибервойна может быть дестабилизирующей и утомительной. С помощью кибератаки Россия может отключить свет для миллионов людей. Она может отключить электросети. Это скрытая война, которую Россия ведет с Украиной", – скажет Макфадден.

Предупреждение будет сделано только через несколько дней после того, как Путин заявил, что Россия готова нанести удар по Великобритании. Лидер Кремля сообщил, что Россия испытала новую ракету средней дальности во время атаки на Украину и заявил, что имеет право применить это оружие против стран, которые позволили своим ракетам наносить удары по России, в частности, Великобритании и США.

Министры считают, что хотя они не могут предотвратить кибератаки России на Великобританию, они уверены, что принимают все необходимые меры для защиты поставок электроэнергии. Предупреждение господина Макфаддена ставит целью отметить важность надлежащей защиты критической национальной инфраструктуры и предприятий Британии от потенциальных угроз.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин продолжает восхвалять экспериментальную баллистическую ракету "Кедр"/"Орешник ", которой 21 ноября российские войска атаковали город Днепр. В ход идут рассказы о неуязвимости этой "совершенно новой" ракеты для средств ПВО, подготовке к ее серийному производству и якобы способности "Орешника" поражать цели в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор страны-агрессорки России Владимир Путин хотел бы одержать к Новому году существенные военные победы. В частности, захватить один из областных центров Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!