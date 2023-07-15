Россия не поставила Ирану ни одного из 50 оплаченных истребителей Су-35: в Тегеране растет негодование

Страна-агрессор Россия пообещала передать Ирану 50 своих истребителей Су-35, за которые Тегеран уже расплатился. Сделка должна состоятся в 2023 году, однако ни одного самолета Иран от Москвы о сих пор так и не получил.

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Об этом сообщают аналитики из Bourse & Bazaar Foundation. Как говорится в их материале, иранские чиновники все больше стремятся к партнерству с РФ, однако, вероятно, Кремль использует страну только для личных потребностей.

"В то время как официальные лица в Тегеране продолжают стремиться к партнерству с Россией, становится все более очевидным, что российские официальные лица рассматривают свои отношения с Ираном не более чем как карту, которую можно разыграть в соответствии со своими потребностями", – пишут аналитики.

Там отметили, что командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди подтвердил закупку истребителей у России, но сказал, что не знает, когда именно Тегеран их получит.

"Что касается закупки истребителей Су-35, они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью. Это связано с решением высокопоставленных чиновников Ирана", – заявил он.

Это заявление вызвало слухи о напряженности российско-иранского партнерства, в том числе о том, что Израилю удалось убедить Россию отложить поставку Тегерану современных истребителей.

По словам неназванного иранского дипломата, знакомого с ситуацией, Иран полностью оплатил истребители еще во время второго президентского срока Хасана Рухани (с 2013 по 2017 годы).

Он рассказал, что при оплате Россия обещала поставить Су-35 в 2023 году. Однако "уже почти никто не ожидает, что поставки будут осуществлены в текущем году".

Как утверждают аналитики, иранские официальные лица "ошеломлены" невыполнением Россией своих обязательств и сомневаются, что поставки могут быть вообще выполнены.

"Задержку с доставкой можно объяснить крепкими отношениями между Россией и Израилем. В июне издание Axios сообщило, что израильские чиновники "столкнулись" с российскими коллегами по поводу растущего военного сотрудничества России с Ираном и возможности того, что РФ поставит Ирану передовые системы вооружений. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел "открытый и откровенный" диалог с российскими официальными лицами на закрытых слушаниях с израильскими законодателями 13 июня", – говорится в материале.

Также аналитики подчеркнули, что связи Тегерана с Москвой никогда не строились на доверии. Они были построены на взаимных страхах и взаимных потребностях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для изготовления "шахедов" для РФ. Одна из них была обнаружена в одном из сбитых дронов в Украине.