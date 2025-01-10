Россия и Украина не готовы к переговорам: у Байдена объяснили логику введения энергетических санкций против РФ
Администрация президента США Джо Байдена ввела новые энергетические санкции против России, но заверила, что эти меры не являются разменной монетой для предстоящих переговоров по завершению войны в Украине. По словам советника Белого дома Джона Кирби, на сегодняшний день нет ожиданий, что Россия и Украина готовы к переговорам.
Именно поэтому санкции не преследуют цель создать условия для таких разговоров. Об этом Кирби сказал на брифинге в пятницу.
"Это (введение санкций против РФ – ред.) не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за стол переговоров. Пока нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", – сказал он.
Кирби также уточнил, что решение о введении дополнительных санкций было принято на основе прогнозов внешнего и внутреннего энергетических рынков. Ранее США воздерживались от введения масштабных санкций в энергетическом секторе во избежание резкого роста цен на энергоносители внутри страны. Однако, на фоне продолжения агрессии России, было принято решение о новых ограничительных мерах.
Напомним, США и Великобритания ввели санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Это один из самых больших "нефтяных" пакетов ограничений за последние годы. На введение санкций уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мировые цены на нефть выросли до максимума с октября.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, его администрации и всему американскому народу за новый пакет санкций против Российской Федерации, объявленный 10 января 2025 года. Эти мероприятия направлены более чем на 400 субъектов, связанных с российским энергетическим сектором, в том числе на компанию "Сургутнефтегаз".
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