Россия должна завершить войну и выплатить Украине $486 млрд: лидеры G7 выступили с заявлением

В Италии состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки", по итогам которого лидеры этих государств обратились в Россию. Страну-агрессора призвали положить конец ее "незаконной агрессивной войне" против Украины.

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Также РФ должна компенсировать Украине нанесенный ею ущерб – сейчас, по данным Всемирного банка, речь идет про 486 миллиардов долларов. Об этом говорится в совместном коммюнике стран G7 после саммита в Италии.

Однако с каждым днем эта сумма увеличивается, ведь война, развязанная РФ, продолжается.

Лидеры G7 также отметили, что российские активы останутся заморожеными, пока РФ не прекратит войну в Украине и не выплатит убытки Киеву. Если Россия этого не сделает, то средства будут переданы Украине для восстановления.

"Неправильно, когда Россия решает, будет ли и когда она будет платить за ущерб, причиненный Украине. Обязательства России согласно международному праву по уплате причиненного ею вреда понятны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия вынуждена выполнять эти обязательства", – говорится в тексте заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, главными темами саммита стран G7 стали война России против Украины, а также вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский также принял участие в мероприятии, в частности, он провел встречу с лидером США Джо Байденом.

Важным решением стало то, что страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов из замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины.

Кроме того, для нашей страны главным результатом 50-го саммита "Большой семерки" стало больше средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

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