Российский Су-35 совершил 'преднамеренные и опасные' маневры у французского беспилотника Reaper: Лекорню сделал заявление. Видео

Российский истребитель Су-35 совершил "умышленные и опасные" маневры у осуществлявшего наблюдательную миссию французского беспилотника Reaper. Инцидент произошел в воскресенье, 2 марта, в восточной части Средиземноморья – в международном воздушном пространстве.

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Франция резко осудила действия россиян, назвав их "непрофессиональными, агрессивными и неприемлемыми". Видео инцидента опубликовал в своем аккаунте в сети Х министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"В воскресенье российский истребитель СУ-35 вел себя опасно в отношении французского беспилотника Reaper, который выполнял миссию наблюдения в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем. Три последовательных пролета на непосредственной близости, которые могли повлечь за собой потерю управления дроном, что свидетельствует о желании ограничить свободное движение воздуха в местах общего использования", – написал Лекорню.

Франция резко осудила действия России, назвав их "намеренными, непрофессиональными и агрессивными", а также категорически неприемлемыми.

"Франция будет продолжать действовать в защиту свободы судоходства в международных воздушных и морских просторах", – подчеркнул Лекорню.

Напомним, ранее глава МИД Франции выступил с заявлением о намерениях президента США Дональда Трампа добиться завершения войны против Украины. Жан-Ноэль Барро напомнил, что Европа хочет, чтобы "США путем давления заставили Путина сесть за стол переговоров".

А премьер страны Франсуа Байру призвал европейцев не вести себя, "как слабаки", напомнив, что объединенные войска Франции и Британии больше армии РФ.

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