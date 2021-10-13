Российский олигарх купил остров в Финляндии с кипрским паспортом, разгорелся скандал

Российский олигарх Игорь Кесаев купил остров в Финляндии с кипрским "золотым" паспортом. Такой документ выдается по схеме, по которой страны Евросоюза обменивают гражданство на инвестиции иностранцев.

Как пишет Еuractiv, в 2020 году россиянин с паспортом гражданина Кипра, якобы обошел процедуру авторизации, требуемую для такой сделки министерством обороны Финляндии. К тому же после приобретения острова на нем появились обширные жилые помещения и площадка для посадки вертолетов, чего не было в изначальном плане.

Издание отмечает, что у Кесаева под контролем находится около 70% табачного рынка в РФ. К тому же российский олигарх причастен к торговле оружием, и якобы имеет связи с преступностью и спецслужбами в России.

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Отмечается, что в 2018 году финские власти проверили другие свои острова, которые купил российский олигарх Павел Мельников. После обвинений в отмывании денег, россиянин продал острова.

В случае с Кесаевым финские военные снова следят за ситуацией на острове. В Финляндии закон допускает конфискацию имущества, если безопасность страны будет поставлена ​​под угрозу.

Добавим, что в 2019 году олигарх Игорь Кесаев женился на "Мисс Блонд Украина – 2013" Ольге Клименко.

Напомним, что в Украине табачная продукция реализуется через "Тедис Украина", компанию, принадлежащую украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали "кошелек Януковича".

"Тедис-Украина" является правопреемницей компании "Мегаполис-Украина". Российская компания "Мегаполис-Украина" появилась на украинском рынке в 2010-м, сразу после победы экс-президента Виктора Януковича на выборах президента. Она принадлежит близкому к Кремлю российскому бизнесмену Игорю Кесареву. Украинская власть подозревает Кесарева в поставке вооружения в т.н. "ДНР" и "ЛНР" и финансировании этих террористических организаций.

После побега Януковича к власти у "Мегаполис-Украина" начались проблемы. Компания сменила название на "Тедис-Украина". Также в компании поменялись российские собственники на украинских и британских, одним из которых стал Кауфман.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2017 году ГПУ объявила подозрение олигарху Александру Грановскому за его непосредственную связь с табачным монополистом "Тедис" — ребрендированным "Мегаполисом", к которому имеет отношение российский олигарх Игорь Кесаев.