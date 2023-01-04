Российские пропагандисты запустили фейк о ''польских наемниках'' в Украине: в Варшаве отреагировали

Российские пропагандисты запустили очередной фейк о якобы массовом участии в войне в Украине "польских наемников". В Варшаве отреагировали на этот вброс, отметив, что таким образом РФ хочет изобразить Польшу как разжигателя конфликта.

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Об этом в Twitter написал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. Он опубликовал скриншоты новостей росСМИ о "потерях среди польских наемников в Украине".

В этих материалах рассказывается о том, что кремлевский политолог Алексей Подберезкин предложил отправлять тела поляков с фронта в Украине в посольство Польши в Москве или создать специальное кладбище для поляков на оккупированной Россией украинской территории.

Пропагандист также выдал фейк о том, что на стороне Украины якобы бы воюют целые военные подразделения поляков в форме ВСУ, а не отдельные добровольцы.

"Эта тема – постоянный элемент пропаганды в российской инфосфере, направленной на российскую общественность", – прокомментировал Жарин.

Он отметил, что, продвигая этот ложный нарратив о "польских наемниках" в Украине, Россия хочет выставить Польшу страной, которая якобы разжигает войну и затягивает конфликт.

Напомним, что в боях против российских оккупантов погибли двое польских добровольцев – Януш Шеремета и его побратим Кшиштоф Тифель. Они воевали в составе Интернационального легиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты запустили в сеть фейк о якобы гибели бывшего народного депутата Михаила Гаврилюка. Информацию росСМИ он лично опроверг.

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