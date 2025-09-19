После кричащего молчания НАТО по поводу российских дронов над Польшей сложно было ожидать чего-то иного.

Видео дня

Сегодня три МиГ-31 ВВС РФ вторглись в воздушное пространство Эстонии и 12 минут летали над этой страной.

Напомню, что именно такие самолеты запускают гиперзвуковые(?) "Кинжалы". Вообще не сомневаюсь, что они отрабатывали внезапный удар этими ракетами по целям НАТО на Балтике: условно запустили, поразили цели, развернулись и ушли. И только потом им на перехват взлетел итальянский истребитель. В реальном бою он был бы взорван на своем аэродроме тем же "Кинжалом".

НАТО пора бы уже проснуться. Если они еще пару-тройку раз прощелкают клювом, Путин решит, что они сами умоляют его начать вторжение.