Российские бомбардировщики и истребители нарушили воздушное пространство Швеции. Фото

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Два российских истребителя и бомбардировщика 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции. Инцидент произошел к востоку от острова Готланд.

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами Карл-Йохан Эдстрем. Нарушители – два Су-27 и два Су-24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Эдстрем назвал такие действия страны-агрессора – безответственными.

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По его словам, сейчас ситуация под контролем.

"Наша готовность хорошая, мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность страны и границы Швеции. На фоне нынешней ситуации, это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", – подчеркнул командующий ВВС.

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