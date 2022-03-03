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Российские бомбардировщики и истребители нарушили воздушное пространство Швеции. Фото
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Два российских истребителя и бомбардировщика 2 марта нарушили воздушное пространство Швеции. Инцидент произошел к востоку от острова Готланд.
Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами Карл-Йохан Эдстрем. Нарушители – два Су-27 и два Су-24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Эдстрем назвал такие действия страны-агрессора – безответственными.
По его словам, сейчас ситуация под контролем.
"Наша готовность хорошая, мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность страны и границы Швеции. На фоне нынешней ситуации, это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", – подчеркнул командующий ВВС.
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