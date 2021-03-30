Премьер-министру Словакии Игорю Матовичу пришлось оставить свой пост после того, как коалиционные партнеры отказались участвовать в его правительстве. Отставка Матовича стала главным условием сохранения правящей коалиции

И в результате Матович уступил свою должность министру финансов из собственной партии Эдуарду Хегеру, а сам решил пересесть в его кресло. Это устроило и коалиционных партнеров Матовича, и президента страны Зузанну Чапутову. До приведения нового правительства к присяге остается всего несколько часов и сейчас наблюдатели в Братиславе пытаются понять, станет ли Хегер самостоятельным политиком или же окажется куклой в руках Матовича. В любом случае до былой популярности Матовича, которого в родной стране называли "словацким Зеленским", новому премьеру далеко, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Почему же Матовичу пришлось отказаться от власти? Когда оказалось, что вакцин для словаков категорически не хватает, решил, что лучший выход – это закупить российскую вакцину. Коалиционные партнеры Матовича высказались резко против – "Спутник V" не получил одобрения в Европейском агентстве медицинских препаратов, а пример соседней Венгрии, в которой давний друг Путина Виктор Орбан пошел на покупку российской вакцины, оказался не очень убедителен.

И тогда Матович и его соратник, теперь уже бывший министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи, организовали закупку и ввоз вакцины втайне от партнеров, да еще и встречали груз в аэропорту Кошице. Вдобавок Матович еще и неудачно пошутил, что взамен за вакцину пообещал Кремлю украинское Закарпатье. Это и стало началом большого кризиса, который привел к развалу и переформатированию словацкого правительства.

И этот кризис доказал, что российская вакцина, как перед этим российский газ, стала инструментом гибридного политического влияния Кремля. "Спутника V" не хватает для самих россиян, вакцинация в России проходит медленно, но Кремль с радостью отправляет вакцину туда, где это может подчеркнуть его дружбу с союзниками или спровоцировать кризис. Интересно, понимает ли сам Игорь Матович, что просто попался в ловушку?