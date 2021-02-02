Риелтор показал 'худшую' квартиру в мире за $1,65 тыс. Видео

Американский риелтор показал одну из квартир в Нью-Йорке, которая, по его мнению, является наихудшей в мире.

Ролик с апартаментов в примерно 10 кв. м за $1650 в месяц он выложил на TikTok. Там видео собрало 2,5 лайков, при этом десятки тысяч пользователей закидали его язвительными комментариями (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам риелтора, указанная им квартира находится в одном из домов престижного квартала Вест-Виллидж в районе Манхэттен. Но внутри нее почти нет мебели и санузла.

Так, на кадрах парень показывает небольшую пустую комнату. Сбоку от входной двери в ней видна мини-кухня на несколько тумбочек, без плиты, но с маленьким холодильником и встроенным шкафом.

Риелтор продемонстрировал также маленькую коморку возле кухни. Но с удивлением подчеркнул, что в квартире нет туалета и душа. Так, арендатор вынужден будет пользоваться общим санузлом, который расположен в коридоре на этаже. А в другой стороне коридора, по словам риелтора, есть также общая душевая – с одной кабинкой.

Примечательно, что в комментариях к ролику одни пользователи соцсети возмутились увиденным. Они отметили, что в некоторых приютах для бездомных и тюрьмах обеспечены намного лучшие условия проживания. Другие посоветовали будущему арендатору апартаментов пользоваться санузлом в кафе Starbucks, расположенном недалеко от дома.

"Неудивительно, что нью-йоркцы такие злые", – съязвил один из комментаторов, а другой добавил, что подобные микроквартиры должны быть запрещены.

Как сообщал OBOZREVATEL, арендаторы квартиры в центре Киева продали ее через две недели после подписания договора о съеме. Пострадавшая сторона рассказала о сути их схемы, а также показала лица аферистов.