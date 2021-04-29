Резню в немецкой больнице устроила ассистентка медсестры: СМИ узнали детали массового убийства

Убийство четверых человек в больнице немецкого города Потсдам, расположенного возле Берлина, якобы устроила ассистентка медсестры.

Об этом пишет газета Bild. По данным издания, 51-летняя женщина рассказала о совершенном преступлении мужу, а тот уже вызвал полицию.

Правоохранители сперва отправились в больницу, а затем домой к сотруднице учреждения.

Мотивы преступления пока неизвестны, а задержанная отказывается давать показания.

По словам прокурора Потсдама, сейчас женщина находится в полиции. Решается вопрос об ее аресте.

Также отмечается, что резня произошла в учреждении, где находятся люди с инвалидностью. Женщина перерезала горло пятерым пациентам, четверо из которых скончались – двое мужчин и две женщины, еще один находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое убийство в больнице Потсдама произошло в ночь на 29 апреля. Всех пятерых обнаружили в разных палатах.