Республиканцы разработали 'План победы Украины' и раскритиковали администрацию Байдена: требуют решительных действий

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые представителями Республиканской партии, обнародовали письмо, в котором жестко критикуют администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. В этом контексте они призывают Белый дом предпринять решительные действия.

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Документ под названием "Предлагаемый план победы в Украине", который был разработан еще в конце прошлого года, подписали главы комитета по иностранным делам Майкл Маккола, комитета по вооруженным силам – Майк Роджерс и комитета по разведке – Майк Тернер. План опубликован на сайте Республиканской партии.

В обосновании плана говорится, что его цель – ответить на критические вопросы поддержки Украины Соединенными Штатами и их союзниками и представить выигрышный план, "в котором мы выигрываем, а Россия проиграет".

"Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его муртадов (таких как ХАМАС и "Хезболла") и Северной Кореи, работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире", – говорится в документе.

Уточняется, что их цель – ослабление экономики США, развал ключевых альянсов и установление нового тоталитарного мирового порядка.

"Никогда после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным врагом", – отмечают авторы.

Они также уверены, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран.

"Многие спрашивали, почему мы должны поддерживать Украину, и отчет не только отвечает на эти вопросы, он также содержит информацию… для наших избирателей – почему наша поддержка необходима", – добавили авторы.

В то же время, они считают, что мантра Байдена о поддержке Украины "столько, сколько будет нужно", – проигрышная стратегия.

В то же время республиканцы в Палате представителей считают, что президент США должен представить надежный план победы и предоставить Украине оружие, необходимое для этого как можно скорее.

Они отмечают, что путь Украины к победе требует, прежде всего, быстрого развертывания критического оружия. Во-вторых, ужесточение санкций против режима кремлевского диктатора Владимира Путина. В-третьих, передаче Украине 300 миллиардов долларов замороженных российских государственных активов.

Напомним, лидер демократического большинства в Сенате Соединенных Штатов Чак Шумер во время выступления в среду, 10 января, снова призвал как можно быстрее принять пакет поддержки для Украины, которая, по его словам, "висит на волоске". Политик заявил, что без американской помощи ситуация может спустя месяц резко измениться в пользу России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.

Глава государства подчеркнул, что представители Республиканской партии в Конгрессе США должны выполнить часть работы. Он призвал законодателей прекратить угрожать остановкой работы правительства.