Республиканка Хейли существенно сократила разрыв с Трампом в ключевом штате: что происходит

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Никки Гейли сократила разницу в рейтингах с Дональдом Трампом в штате Нью-Гэмпшир. Этот штат первым проводит праймериз среди других штатов и таким образом в основном определяет тренд поддержки кандидатов в США в целом.

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О результатах соцопроса, проведенного Университетом Нью-Гэмпшира, пишет CNN. Трамп все еще имеет значительное преимущество в опросе, его поддерживают 39% определившихся республиканцев на праймериз в Нью-Гэмпшире по сравнению с 32% у Хейли.

Остальные участники опроса сильно отстают: бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи имеет 12% поддержки, предприниматель Вивек Рамасвами - 8%, губернатор Флориды Рон ДеСантис - 5% и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон - менее 1%.

Поддержка Хейли выросла на 12 процентных пунктов со времени последнего опроса CNN/UNH в ноябре, продолжая восходящую траекторию, начавшуюся прошлым летом.

Как пишет ABCnews, последние цифры являются позитивным сигналом для Хейли, которая за последний месяц получила несколько ключевых одобрений от губернатора Нью-Гэмпшира Криса Сунуну и влиятельной организации "Американцы за процветание", поддержанной мегадонором-миллиардером Республиканской партии Чарльзом Кохом.

"Это еще один признак того, что может произойти какое-то реальное движение в сторону Хейли и что она становится главной альтернативой Трампу", – сказал Кристофер Гальдери, профессор колледжа Св. Ансельма в Нью-Гэмпшире.

Как сообщал OBOZ.UA, издание FT озвучило прогноз, что Дональд Трамп не станет снова президентом США. Победу одержит Джо Байден. При этом Вашингтон продолжит финансировать Украину.

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