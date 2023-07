"Решение лежит исключительно в политической плоскости": что западные СМИ пишут о перспективах вступления Украины в НАТО

Западные медиа активно обсуждают перспективу членства Украины в НАТО. В основном публикации делятся на два лагеря – поклонников и противников присоединения Украины к Альянсу в ближайшее время.

Команда BRAND UKRAINE проанализировала 25 тематических материалов в 13 ведущих изданиях США, Франции и Германии, вышедших в период с февраля по июнь 2023 года. Результаты обнародованы на сайте проекта.

Общие выводы в отчете сформулированы так:

– сторонники быстрого вступления Украины в НАТО убеждены, что без этого шага невозможно обеспечить подлинную безопасность в Европе;

– противники присоединения Украины к Альянсу в ближайшей перспективе склоняются к "стратегии дикобраза", считая, что расширение НАТО будет способствовать эскалации войны и будет играть на руку российской дезинформационной политике;

– в вопросе перспектив членства Украины эксперты уделяют большое внимание истории треугольника отношений "Украина – НАТО – Россия".

Исследователи отметили, что подавляющее большинство экспертных публикаций в ведущих медиа США, Франции и Германии поддерживают мнение о необходимости военной помощи Украине для восстановления ее территориальной целостности. Однако формат такой поддержки не всегда привязывается к полноценному членству страны в НАТО.

"В освещении различных экспертных позиций в западных топ-медиа не прослеживается четкий тренд за или против вступления Украины в Альянс. Очевидно, что решение о членстве Украины и НАТО лежит исключительно в политической плоскости", – сделали вывод в BRAND UKRAINE.

Ключевые аргументы за скорейшее вступление Украины в Альянс:

1. На Западе признают, что Путин начал войну с целью воспрепятствовать Украине вступить в НАТО и ЕС, поэтому не хотят вознаграждать агрессию отказом Киеву в членстве в этих институтах.

2. Восстановление Украины не может начаться без надежных гарантий безопасности.

3. Принять Украину в НАТО будет дешевле, чем обеспечивать ей постоянную военную поддержку.

4. Существуют исторические прецеденты вступления в НАТО стран с нерешенными территориальными проблемами (например, принятие в Альянс Западной Германии после Второй мировой войны).

5. Украина борется не только за себя, но и за своих соседей, поэтому имеет право стать членом Альянса.

6. Вне Альянса Украина может стать опасной страной, превратившись в вооруженного отшельника, борющегося за собственную безопасность.

Ключевые аргументы против вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе, которые приводятся в медиа:

1. Членство Украины якобы еще больше спровоцирует Россию и будет способствовать эскалации войны.

2. Вступление Украины в НАТО якобы сыграет на руку российской дезинформационной политике.

3. Украина якобы политически не готова к вступлению в Альянс (коррупция, непрозрачность власти, отсутствие независимой судебной системы).

Для отчета "Тема вступления Украины в НАТО в западных медиа" были отобраны следующие издания: "The Washington Post" (США), "The New York Times" (США), "New York Post" (США), "The Economist" ( США), "Politico" (США), "Business Insider" (США), "Foreign Policy" (США), "Polygraph" (США), "CNN" (США), "Le Figaro" (Франция), "Le Monde" (Франция), "Merkur"(Германия), "Focus" (Германия). Их совокупная аудитория достигает 1,5 млрд читателей в месяц.