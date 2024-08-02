Развитие ВМС и безопасность в Черном море Умеров провел переговоры с министром обороны Турции. Фото

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Анкаре с турецким коллегой Яшаром Гюллером. Министры обеих стран обсудили ряд вопросов двустороннего оборонного сотрудничества и безопасности в Черном море.

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Об этом Умеров сообщил в соцсетях. По его словам, особое внимание уделялось именно безопасности в Черноморском регионе.

"Долгая и продуктивная встреча. Обсудили ряд вопросов по двустороннему оборонному сотрудничеству между нашими странами. Есть конкретные договоренности и результаты. Отдельный фокус разговора – безопасность в Черноморском регионе", – отчитался Умеров о ходе разговора с министром обороны Турции.

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины, напомнил Умеров.

"Развитие возможностей ВМС, обеспечения безопасности в украинских морских пространствах и во всем Черноморском регионе – один из наших приоритетов", – отметил министр.

Умеров поблагодарил Яшара Гюлера за поддержку проекта постройки двух корветов для Украины – "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа".

Новые корветы значительно усилят наш флот и нашу способность защищать морские границы в будущем. Благодарю Турцию за поддержку Украины", – подчеркнул Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в Турции спустили на воду новый украинский корвет "Гетман Иван Выговский". Это второй корвет класса ADA, построенный в Турции для Военно-морских сил ВС Украины. Первый украинский корабль класса Ada "Гетман Иван Мазепа" уже проходит испытания в турецкой акватории Черного моря и в 2024 году войдет в состав ВМС ВСУ.

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