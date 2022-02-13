Разведка США готовится противостоять российским кибератакам – CNN

В США рассматривают киберпространство как ключевой фронт напряженности из-за угрозы вторжения России в Украину. В связи с этим Штаты решили подготовиться к потенциальному увеличению числа атак программ-вымогателей на американские компании и украинские госструктуры со стороны российских хакеров.

Этот вопрос поднимался на встрече представителей Белого дома, спецслужб, разведки, Министерства внутренней безопасности и других ведомств. Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова американских чиновников.

Руководство США обсуждало, как федеральным чиновникам нужно реагировать на инциденты со взломами, если они коснутся государственных или частных организаций в критически важных секторах экономики. Добавим, что официальные лица Штатов призвали все компании быть в состоянии повышенной готовности из-за угрозы хакерских атак из РФ.

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Вместе с тем, в США считают, что на данный момент есть "конкретная реальная угроза" украинской инфраструктуре, но не американской. В связи с этим Вашингтон может оказать Киеву помощь в сфере кибербезопасности, особенно с учетом того, что в январе наша страна подверглась серии кибератак.

"Хотя в настоящее время нет каких-либо конкретных реальных угроз для США, мы помним о том, что Россия может пойти на эскалацию своих дестабилизирующих действий таким образом, что это может повлиять на другие страны за пределами Украины", – сказал CNN высокопоставленный чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что новая российская кибератака против Украины может повлечь за собой санкции США вне зависимости от того, пойдет ли РФ на вторжение в нашу страну.