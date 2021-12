Разрушенные здания, десятки погибших и паника: в США пронесся один из самых смертоносных торнадо. Фоторепортаж

В США в ночь с пятницы на субботу, 11 декабря, разрушительные торнадо пронеслись по территории сразу шести штатов – Кентукки, Арканзас, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Иллинойс. В пяти из них местные власти сообщили о жертвах, десятки людей пострадали. Спасатели и сейчас продолжают поиски выживших и тел погибших.

На ситуацию уже отреагировал президент Джо Байден, он пообещал пострадавшим штатам помощь от государства. Глава страны назвал произошедшее трагедией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Издание The Independent пишет, что торнадо, накрывшие США в эти выходные, могут оказаться самым смертоносным штормом в истории США. В прошлый раз такое большое количество жертв было зафиксировано в районе Луисвилла (Кентукки) в 1890-м, тогда из-за разгула стихии погибли 76 человек.

Национальная метеорологическая служба проведет исследование чтобы установить, был ли это непрерывный торнадо или несколько смерчей, вызванных одним и тем же штормом. Если будет подтверждено, что это был единый и непрерывный торнадо, будет установлен рекорд самого "длинного" торнадо в истории США, передает NBC News.

На данный момент самым длинным из зарегистрированных торнадо считается "Три штата" 1925 года. Он прошел 219 миль (352 км) через Миссури, Иллинойс и Индиану. Нынешний торнадо, по предварительным оценкам, зацепил 230 миль (370 км).

Из-за ураганного ветра были разрушены и повреждены множество зданий, а обломки поднимались на высоту до 9 км, на которой летают самолеты.

A terrifying, historic supercell. It's not surprising, but all of the radar-based tornado intensity indicators, including a TDS up to 37,000 feet(!!!) and an accompanying debris plume suggest that a violent (EF4+) tornado impacted Mayfield, Kentucky this evening. pic.twitter.com/GNmH2J1iip