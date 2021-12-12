Разрушенные здания, десятки погибших и паника: в США пронесся один из самых смертоносных торнадо. Фоторепортаж

София Закревская
Мир
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Разрушенные здания, десятки погибших и паника: в США пронесся один из самых смертоносных торнадо. Фоторепортаж

В США в ночь с пятницы на субботу, 11 декабря, разрушительные торнадо пронеслись по территории сразу шести штатов – Кентукки, Арканзас, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Иллинойс. В пяти из них местные власти сообщили о жертвах, десятки людей пострадали. Спасатели и сейчас продолжают поиски выживших и тел погибших.

На ситуацию уже отреагировал президент Джо Байден, он пообещал пострадавшим штатам помощь от государства. Глава страны назвал произошедшее трагедией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Погибли десятки людей.
Масштабные разрушения и много смертей

Издание The Independent пишет, что торнадо, накрывшие США в эти выходные, могут оказаться самым смертоносным штормом в истории США. В прошлый раз такое большое количество жертв было зафиксировано в районе Луисвилла (Кентукки) в 1890-м, тогда из-за разгула стихии погибли 76 человек.

Видео дня

Национальная метеорологическая служба проведет исследование чтобы установить, был ли это непрерывный торнадо или несколько смерчей, вызванных одним и тем же штормом. Если будет подтверждено, что это был единый и непрерывный торнадо, будет установлен рекорд самого "длинного" торнадо в истории США, передает NBC News.

Торнадо принес множество разрушений.

На данный момент самым длинным из зарегистрированных торнадо считается "Три штата" 1925 года. Он прошел 219 миль (352 км) через Миссури, Иллинойс и Индиану. Нынешний торнадо, по предварительным оценкам, зацепил 230 миль (370 км).

Из-за ураганного ветра были разрушены и повреждены множество зданий, а обломки поднимались на высоту до 9 км, на которой летают самолеты.

Какие штаты пострадали больше всего

Самые большие разрушения торнадо принес в штат Кентукки. Там сильные порывы ветра разрушали здания, заводы, пожарные станции и полицейские участки. Более 60 000 человек остались без электричества.

Значительные повреждения получил город Мэйфилд. Там была разрушена фабрика по производству свечей, здание буквально превратилось в груду обломков, под которыми нашли около 40 выживших работников.

По предварительным данным, в Кентукки из-за торнадо погибли около 100 человек.

Разрушения в Кентукки.
Последствия торнадо в Кентукки.

В Иллинойсе шесть человек погибли на складе компании Amazon недалеко от Сент-Луиса. В здании обрушилась крыша, она упала прямо на работников. Выжившие оказались в ловушке и дожидались спасателей.

В Арканзасе жертвами торнадо стали два человека – один из них погиб в доме престарелых, который был частично поврежден.

В штате Теннесси, по предварительным данным, три жертвы. Одна смерть подтверждена в штате Миссури.

Последствия торнадо в США.
При чем здесь глобальное потепление

Президент США Джо Байден выразил предположение о том, что глобальное потепление могло спровоцировать эту вспышку торнадо. Он сказал, что попросит Агентство по охране окружающей среды изучить, какую роль в появлении этих торнадо могло сыграть изменение климата.

Отмечается, что торнадо нехарактерны для декабря и сформировались из-за серии ночных гроз. Благоприятные условия для смерчей создали необычно высокие температура и влажность.

Торнадо в США накрыли сразу шесть штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в шести штатах было зарегистрировано более 30 торнадо, которые нанесли серьезные разрушения. Больше всего пострадал Кентукки.

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