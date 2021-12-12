Разрушенные здания, десятки погибших и паника: в США пронесся один из самых смертоносных торнадо. Фоторепортаж

В США в ночь с пятницы на субботу, 11 декабря, разрушительные торнадо пронеслись по территории сразу шести штатов – Кентукки, Арканзас, Миссури, Теннесси, Миссисипи и Иллинойс. В пяти из них местные власти сообщили о жертвах, десятки людей пострадали. Спасатели и сейчас продолжают поиски выживших и тел погибших.

На ситуацию уже отреагировал президент Джо Байден, он пообещал пострадавшим штатам помощь от государства. Глава страны назвал произошедшее трагедией (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Издание The Independent пишет, что торнадо, накрывшие США в эти выходные, могут оказаться самым смертоносным штормом в истории США. В прошлый раз такое большое количество жертв было зафиксировано в районе Луисвилла (Кентукки) в 1890-м, тогда из-за разгула стихии погибли 76 человек.

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Национальная метеорологическая служба проведет исследование чтобы установить, был ли это непрерывный торнадо или несколько смерчей, вызванных одним и тем же штормом. Если будет подтверждено, что это был единый и непрерывный торнадо, будет установлен рекорд самого "длинного" торнадо в истории США, передает NBC News.

На данный момент самым длинным из зарегистрированных торнадо считается "Три штата" 1925 года. Он прошел 219 миль (352 км) через Миссури, Иллинойс и Индиану. Нынешний торнадо, по предварительным оценкам, зацепил 230 миль (370 км).

Из-за ураганного ветра были разрушены и повреждены множество зданий, а обломки поднимались на высоту до 9 км, на которой летают самолеты.

A terrifying, historic supercell. It's not surprising, but all of the radar-based tornado intensity indicators, including a TDS up to 37,000 feet(!!!) and an accompanying debris plume suggest that a violent (EF4+) tornado impacted Mayfield, Kentucky this evening. pic.twitter.com/GNmH2J1iip — Sam Emmerson (@ou_sams) December 11, 2021

Самые большие разрушения торнадо принес в штат Кентукки. Там сильные порывы ветра разрушали здания, заводы, пожарные станции и полицейские участки. Более 60 000 человек остались без электричества.

Значительные повреждения получил город Мэйфилд. Там была разрушена фабрика по производству свечей, здание буквально превратилось в груду обломков, под которыми нашли около 40 выживших работников.

По предварительным данным, в Кентукки из-за торнадо погибли около 100 человек.

В Иллинойсе шесть человек погибли на складе компании Amazon недалеко от Сент-Луиса. В здании обрушилась крыша, она упала прямо на работников. Выжившие оказались в ловушке и дожидались спасателей.

В Арканзасе жертвами торнадо стали два человека – один из них погиб в доме престарелых, который был частично поврежден.

В штате Теннесси, по предварительным данным, три жертвы. Одна смерть подтверждена в штате Миссури.

Президент США Джо Байден выразил предположение о том, что глобальное потепление могло спровоцировать эту вспышку торнадо. Он сказал, что попросит Агентство по охране окружающей среды изучить, какую роль в появлении этих торнадо могло сыграть изменение климата.

Отмечается, что торнадо нехарактерны для декабря и сформировались из-за серии ночных гроз. Благоприятные условия для смерчей создали необычно высокие температура и влажность.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в шести штатах было зарегистрировано более 30 торнадо, которые нанесли серьезные разрушения. Больше всего пострадал Кентукки.