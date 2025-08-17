Разоружение, демилитаризация и заложники: Израиль назвал условия для перемирия с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для всеобъемлющего перемирия с террористической организацией ХАМАС. Вместо поэтапного прекращения огня канцелярия премьер-министра настаивает на всеобъемлющей сделке.

У Нетаньяху хотят, чтобы сделка включала освобождение всех заложников и демилитаризации ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Требования израильского правительства

В заявлении канцелярии Нетаньяху говорится, что Израиль согласится на сделку при условии, что все заложники будут освобождены одновременно и в соответствии с условиями прекращения войны. Там отметили, что эти условия включают разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, израильский контроль над периметром Газы и установление органов управления, не связанных ни с ХАМАС, ни с Палестинской администрацией, которые будут жить в мире с Израилем.

Переговорщики ХАМАС в Каире дали понять, что готовы отказаться от требований, выдвинутых ими в прошлом месяце и приведших к провалу переговоров об освобождении заложников. Кроме того, в последние дни поступило множество сообщений о гибкости ХАМАС и его возможной готовности вернуться к предложению о 60-дневном соглашении о прекращении огня и освобождении заложников.

Что предшествовало

Накануне израильские СМИ заявили, что Нетаньяху получил "драматичный" документ от "профессионального" источника, участвовавшего в переговорах. В этом документе ХАМАС письменно выразил готовность достичь частичной сделки после того, как террористическая группировка долгое время настаивала на том, что освободит дополнительных заложников только в обмен на прямое обязательство Израиля по постоянному прекращению огня.

Напомним, 7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газа.

Ранее сообщалось, что по плану полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированным обстрелам и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

