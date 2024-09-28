Разговоры Китая о мире в Украине не имеют смысла, – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты озабочены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы страны-агрессора России. Он также подчеркнул, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

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Соответствующее заявление Блинкен сделал во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ваном И, передает Reuters. Так, по его словам, около 70% импортируемых Россиями станков, а также 90% микроэлектроники поступает из Китая и Гонконга.

Это материально помогает Москве производить ракеты, ракеты, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны против Украины.

"Когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, он хочет видеть конец конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям принимать меры, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", – подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что решающим для достижения мира в Украине будет давление на Иран, Северную Корею и Китай, чтобы они перестали предоставлять оружие, артиллерию, технику и другую поддержку России.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай на заседании Совбеза ООН 24 сентября выступил с заявлением о войне России против Украины. Пекин призвал "не расширять зону боевых действий" и не атаковать АЭС.

При этом Китай продолжает продвигать свой "мирный план", заключающийся в "немедленном прекращении огня", отказе от поставки оружия Украине и воздержании от санкций против России.

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