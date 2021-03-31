По разговору Путина, Меркель и Макрона. Постараюсь коротко, но ёмко.

Сейчас российские СМИ, эксперты и политологи, а так же их никчёмные фамильяры в Украине пытаются выставить эти переговоры как геополитическое поражение Украины, ведь президенты Франции и России, а так же канцлер Германии, обсуждали Украину без президента нашей страны. Одним словом – полнейшая “зрада”!

В действительности, данный нарратив, о том, что Украину обсуждают без Украины, в первую очередь, очень важен для самой российской пропаганды, в рамках многолетнего проекта нивелирования статуса нашей страны, в информационном потоке. Но, на самом деле, разве вопрос Украины не обсуждался без Украины множество раз, за эти годы? Это нормальная общемировая практика, обсуждения страны – горячей точки. Но важно понимать, что обсуждение Украины без Украины – допустимо, но недопустимо принятие тех или иных решений по Украине без Украины, чего никогда не было и не будет.

Кроме того, помимо Украины, в ходе этого разговора, обсуждалась Ливия и Сирия. Ещё две горячие точки на карте планеты, конфликт в которых подогревается благодаря России. И разговор вёлся без участия марионеточных Башара Асада и Халифы Хафтара. Почему об этом не говорят российские пропагандисты и их агенты в Украине? Как же так, обсуждать сакральную для россиян Сирию и братскую Ливию без их кровавых диктаторов? Как-то не профессионально получается, не так ли?

Более того, почему российские пропагандисты не говорят каждый раз, когда встречаются мировые лидеры, в рамках тех или иных мероприятий и обсуждают Россию, например введение против неё санкций и политических ограничений, что обсуждение это ведётся без участия президента России? Ах, да, президент России уже больше года прячется в бункере в Ново-Огарёво, а если бы и выезжал на каждое такое совещание, где упоминается РФ, то ему бы пришлось мотаться по земному шару в режиме 24/7.Именно в таком режиме обсуждают Россию без России.

То, что называется – почувствуйте разницу.

То есть, фактически, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель провели переговоры с тем, кто на сегодняшний день является источником дестабилизации и продолжающегося кровопролития. Вели переговоры с преступником и, как правильно подметил Джо Байден, убийцей, в очередной попытке достучаться до него дипломатическим путём. Успешно или нет… скорее нет, чем да. Но попытка в историческом разрезе засчитана. И не более того.

У меня всё.

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