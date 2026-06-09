Захват Запорожской атомной электростанции стал первым в истории случаем оккупации крупнейшей атомной электростанции Европы войсками государства-агрессора. Однако, дальнейшие события свидетельствуют, что проблема уже давно вышла за пределы вопроса контроля над одним объектом.

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Особое беспокойство вызывают удары по объектам ядерной инфраструктуры Украины, в частности по местам хранения отработанного ядерного топлива и другим критически важным элементам ядерного цикла. Даже если такие атаки не приводят к немедленному радиационному выбросу, сам факт создания риска повреждения ядерных материалов представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Почему это имеет особую правовую оценку

В отличие от большинства военных объектов, атомные станции, хранилища отработанного ядерного топлива, системы энергообеспечения реакторов и другие элементы ядерной инфраструктуры относятся к объектам, повреждение которых может повлечь последствия, содержащие катастрофическую угрозу гражданскому населению и не ограничиваются территорией одного государства.

Главные истории дня

Радиационное загрязнение не признает государственных границ.

Поэтому атака на такие объекты фактически создает угрозу не только Украине, но и всей Европе и международному сообществу.

Дополнительная правовая квалификация

Кроме акта агрессии и нарушения законов и обычаев войны, такие действия могут содержать признаки:

- создание угрозы массового поражения гражданского населения;

- ядерного терроризма;

- экоцида;

- преступлений против человечности в случае доказательства системности и направленности на гражданское население.

Особенно важным является документирование не только фактических последствий, но и самого уровня созданного риска.

В международном праве ответственность может наступать не только за катастрофу, которая уже произошла, но и за сознательное создание угрозы ее возникновения.

Почему недостаточно только фиксировать военное преступление

После каждого удара по объектам ядерной инфраструктуры Украина традиционно поднимает вопрос об очередном военном преступлении.

Однако масштабы рисков требуют более широкого подхода.

Речь идет о системной практике использования угрозы ядерной катастрофы как инструмента военного и политического давления.

Фактически формируется новый вид международного противоправного поведения — использование ядерной опасности как средства шантажа государств и народов.

Что необходимо делать на национальном уровне

1. Создать отдельное направление расследований

Целесообразно сформировать межведомственную группу с участием:

- Офиса Генерального прокурора;

- Службы безопасности Украины;

- Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;

- Министерства энергетики Украины;

- профильных научных учреждений.

Ее задачей должно быть не только документирование разрушений, но и установление уровня потенциальной радиационной опасности каждого инцидента.

2. Формировать отдельные уголовные производства

Каждый удар по ядерному объекту должен получать отдельную квалификацию по статьям о:

- агрессивной войне;

- нарушении законов и обычаев войны;

- экоциде;

- террористической деятельности;

- диверсии против критической инфраструктуры.

3. Создать государственный реестр преступлений против ядерной безопасности

Украина могла бы первой в мире создать отдельный официальный реестр преступлений против ядерной и радиационной безопасности во время войны.

Что необходимо делать на международном уровне

Обращение в МАГАТЭ

Украина должна инициировать в Международное агентство по атомной энергии:

- специальные миссии расследования каждого инцидента;

- подготовку отдельных международных докладов;

- принятие решений о недопустимости любых военных действий вблизи ядерных объектов.

Международный уголовный суд

Материалы должны системно передаваться в Международный уголовный суд как доказательства умышленного создания угрозы для гражданского населения.

Генеральная Ассамблея ООН

Украина должна инициировать специальную резолюцию о:

- недопустимости оккупации атомных электростанций;

- недопустимости атак на хранилища ядерных материалов;

- признании ядерного шантажа отдельной формой международно-противоправного поведения.

Международный Суд ООН

Целесообразно формирование отдельного юридического досье о нарушении международных обязательств в сфере ядерной безопасности для использования в процессах перед Международным Судом ООН.

Политический вопрос: пришло ли время говорить о государственном ядерном терроризме?

Мир уже признал, что угроза применения ядерного оружия неприемлема.

Однако сегодня возникла новая проблема — использования угрозы аварии на атомных объектах как инструмента политического и военного давления.

Когда государство:

- захватывает атомную электростанцию;

- размещает на ее территории военную технику;

- превращает ядерный объект в военный щит;

- допускает или осуществляет удары по объектам хранения ядерных материалов;

- использует риск радиационной катастрофы для давления на другие государства,

возникают веские основания для постановки вопроса не только о государстве-агрессоре, но и о практике государственного ядерного терроризма.

Именно поэтому Украина должна инициировать международную дискуссию о создании специального правового механизма ответственности за использование угрозы ядерной катастрофы как инструмента войны и политического шантажа.

Сегодня речь идет уже не только о защите Украины. Речь идет о защите всей системы международной безопасности, построенной после катастрофы Чернобыльской катастрофы, и о недопущении формирования опасного прецедента, при котором ядерные объекты могут стать заложниками вооруженных конфликтов.