Работы идут непрерывно: Россия почти достроила военный порт на оккупированной территории Грузии. Видео

Россия практически завершила строительство морского порта на оккупированной части Грузии. Работы в расположенном на берегу Черного моря городе Очамчире продолжаются непрерывно.

В новом порту захватчики планируют разместить свои военные корабли, что стало особенно актуальным после того, как Черноморский флот РФ во временно оккупированном Крыму стал мишенью для Сил обороны Украины. Подробности и видео публикует грузинский телеканал TV Pirveli.

"Порт, который Россия должна использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти построен. Аэрофотокамера зафиксировала продолжающиеся в Очамчире работы... На кадрах видно интенсивное движение строительной техники и установлено, что работы там продолжаются непрерывно. Также на территории порта можно увидеть новое здание. Его построили, вероятно, для размещения сотрудников, которые должны обслуживать российский военный объект в оккупированной части Грузии", – говорится в сообщении.

О намерениях построить порт на временно оккупированных территориях Грузии Москва заявила еще несколько десятилетий назад. Сейчас власти РФ прилагают максимальные усилия для скорейшего перемещения своих военных кораблей в новый порт.

В Антиоккупационном движении Грузии действия оккупантов оценивают как угрозу. Там видят в строительстве порта свидетельство намерений России открыть "второй фронт": грузины не без основания опасаются, что после появления на оккупированной территории Грузии российских военных кораблей Украина может начать наносить удары по этой законной военной цели.

"На кадрах, которые предоставили наши друзья из Сухуми, хорошо видно, что в порту Очамчире идет строительство. С 2023 года сепаратистский режим начнет активно заявлять о том, что в 2024 году, то есть уже в этом году, должен быть открыт и введен в эксплуатацию порт Очамчире, но уже как военный порт, который будет принимать российские военные корабли. Россияне работают, по всему периметру движется строительная техника, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта. Понятно, что Россия будет пытаться втянуть Грузию в войну. Поэтому не стоит удивляться, что украинские морские беспилотники или ракеты достигнут российских кораблей в порту Очамчире", – убежден лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава.

Разделяют эти опасения и в движении "За Абхазию": там грузинское правительство призывает обратиться к международному сообществу с просьбой помочь остановить действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

"В этом порту идет восстановительный процесс, и он, безусловно, может быть использован против Украины и стать мишенью для Украины. Этот процесс направлен на дестабилизацию в регионе. Наше правительство должно вовлечь в процесс всех международных партнеров", – говорит лидер движения "За Абхазию" Нукри Ноди.

Однако в правительстве Грузии предпочитают не делать ничего. В правящей партии "Грузинская мечта" бездействие объясняют тем, что "не имеют возможности действовать на временно оккупированной территории".

Напомним, в феврале 2024 года президент Грузии заявила, что РФ начала новую гибридную войну против ее страны. Об этом Саломе Зурабишвили сказала, выступая с годовым отчетом в парламенте страны.

По словам президента, Москва использует все доступные ей инструменты, в том числе строительство в Очамчире российского военного порта.

"План России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море, в наши территориальные воды, тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря", – подчеркнула Зурабишвили.