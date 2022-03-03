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Генеральная Ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию "Агрессия против Украины", осуждающая вторжение России в Украину и требующая от РФ немедленно вывести войска с украинской территории.

Решение было принято беспрецедентным количеством голосов под аплодисменты – за проголосовали 141 страна, против – 5, воздержались – 35.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

А вот что самое интересное для меня, что "ЗА" проголосовала Республика Сербия!

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Это – принципиальный шаг, который заслуживает такого хорошего слова ХВАЛА!

Надеюсь, что уже завтра посол Украины скажет его сербскому руководству в Белграде.