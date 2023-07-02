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Блог | Путинские угрозы в Беларуси хорошо "продаются" на Западе
Туман войны и туман переговоров
Как это не парадоксально звучит, концентрация путинских угроз в Беларуси – диктатор Лукашенко, российское ТЯО в Беларуси, банды ЧВК "Вагнер" Пригожина, – хорошо "продается" на переговорах с Западом теми, кто уже торгуется за спиной Путина и хочет сохранить в России путинский режим власти, но без Путина и продолжения бессмысленной российско-украинской войны.
Вывод российских войск из Украины, вывод ТЯО из Беларуси, сдача Лукашенко и Путина – вот, тот минимальный набор условий, который сейчас интересует Запад. Конечно, Украину это не устраивает, ибо резко сужает перспективы ее быстрого восстановления и приобретения новой роли в Европе.
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