Туман войны и туман переговоров

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Как это не парадоксально звучит, концентрация путинских угроз в Беларуси – диктатор Лукашенко, российское ТЯО в Беларуси, банды ЧВК "Вагнер" Пригожина, – хорошо "продается" на переговорах с Западом теми, кто уже торгуется за спиной Путина и хочет сохранить в России путинский режим власти, но без Путина и продолжения бессмысленной российско-украинской войны.

Вывод российских войск из Украины, вывод ТЯО из Беларуси, сдача Лукашенко и Путина – вот, тот минимальный набор условий, который сейчас интересует Запад. Конечно, Украину это не устраивает, ибо резко сужает перспективы ее быстрого восстановления и приобретения новой роли в Европе.