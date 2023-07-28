Кремль на примере "запутанности" европейской истории и границ пытается "раскачать" одновременно поляков и немцев на взаимный и общеевропейский реваншизм.

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В России набирает обороты мощная кампания стравливания Германии и Польши. Одновременно, Кремль пытается разжечь огонь национализма и реваншизма, тлеющий в Польше и Германии перед выборами, надеясь, что там победят радикалы и правые националисты. Таким образом, Кремль рассчитывает, что эти страны перестанут помогать Украине, оставив ее один на один с агрессивной Россией. К этому времени Трамп должен второй раз "овладеть" США и резко изменить проукраинскую или антипутинскую позицию американского истеблишмента. Так Путин рассчитывает на внешнюю удачу, которая поможет ему, наконец-то, победить Украину и расправиться с своими врагами внутри России.

Более длительный путь, который выбрал Кремль в борьбе с евроатлантизмом – это реанимация стратегии антиамериканизма и возбуждение европейского пацифизма, который имеет большие исторические корни и традиции в Европе.

В это же время Кремль в союзе с Китаем надеется окончательно развалить евроатлантические ценности, 70 лет соединяющие США и Европу. Это позволит Путину восстановить ось "Берлин-Москва-Пекин", разрушенную российско-украинской войной самим Кремлем. И чем хуже будут дела у Кремля в Украине, тем больше Путин будет уделять внимания "разложению! ЕС или поиску новых прокси-сил на Ближнем Востоке, Латинской Америке или Азии, особенно в Корее.

Путину нужно будет заменить неудачную для него войну в Украине новым острым конфликтом. Война – единственный способ для Путин удержания сформировавшейся авторитарной власти и путь сталинской милитарной перестройки России как "осажденной крепости".