'Путина можно остановить': Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с советником Трампа Майклом Уолтцом. Фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко, участвующий в Форуме Международного демократического союза в Вашингтоне, встретился с кандидатом на должность Советника по нацбезопасности США, конгрессменом Майклом Уолтцом.

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"Получил уверенность в готовности новой американской Администрации продемонстрировать лидерство в деле отпора российской агрессии и установления справедливого мира в Украине. Приятно, что команда Дональда Трампа хорошо помнит наше сотрудничество с ним во время моего президентства. Майкл Уолтц отметил факт предоставления Украине первого летального оружия при каденции Трампа. Уверен, что путина можно остановить именно благодаря принципу "мир через силу". Договорились поддерживать диалог", – написал пятый президент в Facebook.

Конгрессмен от Республиканской партии Майкл Уолтц – полковник Национальной гвардии, возглавляет подкомитет в Комитете по Вооруженным силам, осуществляющий надзор за военной логистикой, а также входит в Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей. После победы на выборах избранный президент США Дональд Трамп номинировал Волца на должность Советника по национальной безопасности.

Пятый президент в Вашингтоне встретился с заместителем Государственного секретаря США по энергетическим вопросам и бывшим послом США в Украине Джеффри Паетом и обсудил срочные энергетические потребности нашего государства. Лидер "Европейской Солидарности" также встретился с заместителем Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

"Рассказал об актуальной ситуации на фронте и неотложных потребностях украинского войска, учитывая запросы, которые еженедельно получаю от бойцов. Также мы скоординировали подходы к укреплению длительной устойчивости Украины", – сообщил Порошенко.