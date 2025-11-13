'Путин требовал расправы надо мной': Саакашвили попросил Зеленского внести его в список гражданских пленных войны с Россией

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвилиобратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой внести его в список гражданских пленных войны с Россией. Саакашвили подчеркнул, что он является гражданином Украины.

Видео дня

Свое обращение он опубликовал в Facebook. Саакашвили отметил, что был вынужден обратиться к Зеленскому, поскольку его перевели из тюремной больницы обратно в тюрьму.

"Я вынужден обратиться, поскольку вчера меня перевезли из тюремной больницы, где я лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму – к тому персоналу, который меня и отравил", – написал экс-президент Грузии.

Саакашвили напомнил, что его отравили в марте 2022 года – вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории.

"Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением", – отметил он.

По словам Саакашвили, его арестовали по абсолютно вымышленному делу и тогдашний премьер Грузии даже прямо заявлял, что дело было связано с его активностью в Украине.

Саакашвили отметил, что в новом уголовном деле, которое недавно возбудили, его обвиняют в "саботаже в пользу иностранного враждебного государства". При этом в материалах дела содержатся заявления Зеленского, а также Михаила Подоляка.

"То есть незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто стали на сторону России", - отметил Саакашвили.

Он считает, что его преследования в Грузии и его судьба связаны с войной России против Украины.

"Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего председателя Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями. Я знаю, что украинцы своих не оставляют, и рассчитываю на вас", – отметил Саакашвили.

Возвращение Саакашвили в тюрьму

12 ноября стало известно, что третьего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из тбилисской клиники "Вивамед", и вернули в исправительное учреждение №12, где он продолжит отбывать наказание "в общем порядке".

Саакашвили находился в медучреждении под наблюдением врачей с 12 мая 2022 года.

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что состояние здоровья экс-президента признано удовлетворительным, поэтому его вернули в тюрьму для дальнейшего отбывания наказания.

Согласно ранее вынесенным приговорам, Саакашвили должен оставаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

Весной этого года бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы. Политика обвинили в растрате бюджетных средств в крупном размере.

Позже Саакашвили приговорили еще к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его обвинили в незаконном пересечении границы. Судья Тбилисского городского суда Михаил Джинджолия объявил, что Саакашвили проведет в колонии 12 лет и 6 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!