'Путин реагирует только на силу': глава МИД Британии призвал как можно быстрее вооружить Украину

Неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину стало самой большой угрозе безопасности Европы со времен окончания Второй мировой войны, президенту РФ Владимиру Путину мало оккупировать всю Украину - он стремится положить конец существующему мировому порядку. Единственным путем к миру является как можно более масштабная и быстрая военная помощь Украине.

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Путин является авторитарным правителем и как все ему подобные - он реагирует только на силу своих оппонентов. Об этом в колонке для Times of Malta написал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли накануне своего визита на Мальту.

Британский дипломат назвал развязанную Путиным войну против Украины самой большой угрозой безопасности Европы с 1945 года. Ведь аппетиты диктатора простираются далеко за украинские границы.

"Амбиции Владимира Путина не заканчиваются на завоевании и аннексии Украины. Он хочет перевернуть мировую политику и положить конец международному порядку. И если ему это удастся, он вернет нас всех в эпоху насилия и завоеваний. Но мы не можем и не позволим победить Путину. Мальта и Великобритания никогда не примут его вторжение в Украину. Ни его насильственных аннексий. Его жестокие действия являются явным нарушением Устава ООН", - написал Клеверли.

Глава МИД Британии подчеркнул: Украина несет на себе основной груз российской агрессии. Однако ее отголоски ощущают во всех уголках не только Европы, но и всего мира..

"Мир платит непомерную цену за развязанную Путиным войну. Цунами голода угрожает беднейшим странам мира. Рост цен на энергоносители вернет миллионы людей по всему миру обратно в нищету. И мы не должны забывать российский народ. Они тоже попали в плен к Путину", – заявил Клеверли.

Однако, убежден дипломат, способ остановить кровопролитную войну - есть, и он - всего лишь один: существенное наращивание военной помощи украинской армии и украинскому народу.

"Как и все авторитарные правители, Путин реагирует только на силу своих противников. В декабре прошлого года он отверг мирный план Владимира Зеленского из 10 пунктов. Вот почему Великобритания и друзья Украины делают все возможное, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. И именно поэтому я рад, что Германия и США присоединяются к Великобритании в отправке танков украинцам. Предоставить украинцам инструменты, необходимые им для завершения работы, — это самый быстрый — и даже единственный — путь к миру", – подчеркнул Клеверли.

Он также высказал убеждение, что с началом второго года большой войны в Европе европейским странам понадобится еще больше решимости и силы воли. Впереди - много испытаний. Однако единение перед лицом общей угрозы, в том числе, и на уровне Совета безопасности ООН, председательство в котором принимает Мальта, в конце-концов неминуемо поможет "сделать мир лучше".

Напомним, ранее в Минобороны Британии показали обучение танкистов ВСУ на Challenger 2. Эти танки Британия передает украинскому войску, чтобы помочь ему подготовиться к деоккупации Украины.

В британском оборонном ведомстве не раскрыли детали обучения украинских военных. Лишь отметили, что танкисты ВСУ быстро освоили технику и продолжают тренировки.