Путин проговорился об интересном.

Говорит, что они с Трампом договорились совместно управлять ЗАЭС, без Украины, и майнить там.

Тобто Трамп і Путін хочуть створити РосАмерБіткоїнВидобувач, отримати доступ до фактично шарової електроенергії у величезних обсягах і майніти собі кріпту. Фактично створюють собі приватний друкарський верстат.

Цікаво, звісно, як на це зреагує ринок біткоїну. Але ще цікавіше, як на це мало б зреагувати ФБР. Бо навряд чи ці біткоїни якимось чином будуть потрапляти у державну власність США. В США в принципі всього три державних компанії і спільне підприємство з Путіним навряд чи буде четвертим. Тобто якись умовний Кушнер з умовним Віткофом будуть "друкувати" собі біткоїни. І дійсно, чому ж Віткоф так дослухається до думки росіян і чому так хоче змусити Україну капітулювати.

Син байдена, який нещодавно відкрив рота і заговорив про Україну як типовий невдаха, що звинувачує всіх у своїх проблемах, нервово курить у кутку.

В принципі, це мрія українських корупціонерів. Які зазвичай так і робили, підключаючись до шарової енергетики, але в набагато менших масштабах. А ви кажете чєбурєк чєбурєк...

Цікаво, звісно, навіщо Путін спалив контору...

Хоч і хочеться вірити, що це лишень проблема перекладу і мався на увазі не кріптомайнінг, а видобування якихось рідкоземельних металів і їх переробка. Хоча тут звісно також буде питання, чи не метали на захопленій український територіі планує отримати нове спільне підприємство…