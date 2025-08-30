Российский диктатор Владимир Путин в разговоре с китайскими журналистами раскритиковал страны Запада. Он пожаловался на милитаризацию Европы, попытки переписать итоги Второй мировой войны, чтобы стереть "позорные страницы своей истории", и "игнорирование" решений Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

По его словам, под предлогом "угроз со стороны России и Китая" в Европе и Японии якобы возрождаются реваншистские тенденции. Об этом Путин сказал в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" накануне своего визита в КНР.

Путин снова набросился на Запад

"Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов. В основе таких опасных тенденций – нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление выморить позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм", – заявил диктатор.

Глава Кремля добавил, что на Западе "историческая правда" якобы фальсифицируется и замалчивается для политической конъюнктуры. "Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента", – добавил он.

Одновременно с такими заявлениями Кремль превращает собственную территорию в милитаризованное пространство, увеличивает производство вооружений и ведет полномасштабную войну против Украины. При этом Путин пытается представить Россию как "защитника мира и исторической памяти", тогда как Запад обвиняет в реваншизме и агрессивных тенденциях.

Глава Кремля выступил "защитником истории"

При этом 72-летний Путин, видимо, забыл, что СССР – это не только Россия, особенно в контексте разговоров о Второй мировой войне. Он упрекнул европейские страны в "варварском" отношении к памятникам советским солдатам и обвинил их в искажении исторических фактов.

"Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются неудобные исторические факты", – сказал Путин, который ведет войну против Украины с 2014 года.

Диктатор заявил, что Россия и Китай якобы выступают против "фальсификации истории" и попыток преуменьшить вклад обоих государств в победу над фашизмом. По его словам, Москва и Пекин сохраняют общую позицию в защите "исторической правды" и планируют углублять сотрудничество в этом направлении.

"Напомню, что еще до начала масштабных событий Второй мировой войны, в 30-х годах прошлого века, когда Япония вероломно развязала вооруженный конфликт против Китая, СССР протянул руку помощи китайскому народу. Тысячи наших кадровых офицеров в качестве военных советников оказывали консультационную поддержку при укреплении китайской армии и ведении боевых действий. Вместе с китайскими братьями по оружию доблестно сражались с агрессорами и советские летчики", – сказал Путин.

Кроме этого, по словам главы Кремля, с октября 1937 года по июнь 1941 года СССР поставил Китаю в целом 1235 самолетов, тысячи артиллерийских орудий, десятки тысяч пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение. Путин подчеркнул, что все поставки происходили в основном через сухопутный коридор через Среднюю Азию в китайскую провинцию Синьцзян.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александр Стубб назвал войну РФ против Украины "самым большим провалом" в новейшей истории. По его словам, диктатор Путин не достиг в Украине ни одной из заявленных целей. Вместо "отбросить" НАТО от границ РФ, Путин добился расширения блока, а Донетчину "вторая армия мира" безуспешно пытается захватить уже почти 12 лет.

