Путин положил глаз на остров Готланд в Балтийском море: главком армии Швеции оценил угрозы

Кремлевский диктатор Владимир Путин хотел бы получить контроль над Балтийским морем. Поэтому он положил "оба глаза" на шведский остров Готланд.

Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью RND. Он рассказал, что на территории указанного острова есть подразделения, которые постоянно там дислоцируются. Также туда готовы перебросить дополнительные силы, "если опасная ситуация усугубится".

"Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция несет ответственность за его защиту, а Готланд имеет право на защиту. Были времена, когда мы сокращали наше военное присутствие на Готланде до такой степени, что у нас там были только добровольческие силы ополчения. Эти мирные времена прошли. Война в Украине изменила политическую ситуацию в Европе, и нам пришлось массово вооружать Готланд", – сказал Бюден.

Он заявил, что тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море.

Шведская армия при необходимости может использовать остров для наступательных операций. "С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется на Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это будет означать конец мира и стабильности в Северных странах и Балтийском регионе", – предупредил генерал.

Журналист спросил: "Вы думаете, Путин положил глаз на Готланд?" Бюден ответил, что уверен в этом. Кремлевский глава, по его словам, положил "оба глаза" на эту территорию, а также на Аландский архипелаг.

Военнослужащие страны-агрессора РФ внимательно следят за происходящим на входах и выходах в Балтийское море.

"Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь – в Швеции и во всех других странах, граничащих с Балтийским морем. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО", – добавил генерал.

Как писал OBOZ.UA, 21 мая Украина и Швеция начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и как продолжение его недавнего телефонного разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!