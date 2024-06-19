путин и КНДР

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Оно выглядит все смешно и убого, но, к сожалению, таковым не является. путин уехал в КНДР совсем не за снарядами. Здесь он давно получил все, что мог и больше вряд ли получит. Дело в том, что как и Иран, КНДР долбанутое на постоянной готовности к войне, и не может постоянно обеспечивать РФ.

Далее текст на языке оригинала.

Ціль його візиту в черговому посланні Заходу "миритесь или пожалеете". Саме тому так багато публічної уваги було прикуто військовому співробітництву двох держав. путін фактично каже: дивіться я зараз почну постачати високі технології в Північну Корею і подивимося, що ви виграли в Україні. Я переконаний, що це теж частина спільної стратегії з Китаєм, який робить ставку на те, що Захід не витримає два потенційно військових конфлікта в Азії: корейський і тайванський.

І велике питання, якою буде реакція на Заході на цю історію...