Следующие недели мы услышим много нового о том, как Россия вынуждена расчехлять свой ядерный арсенал, чтобы не допустить ядерной войны

Засідання Радбезу Росії, який мав бути присвячений безпеці на транспорті, розпочалося з роялю в кущах. Спікер Думи Володін запитав у Путіна, як реагувати на заяви Трампа про ядерні випробування. Путін дав слово міністру оборони Білоусову, а той відразу ж прочитав(!) доповідь про те, як американці готуються до ядерної війни, що і скільки вони модернізують, які ракети полетять з Німеччини на Росію та Китай іт.д. І в підсумку сказав, що треба "розконсервовуввти полігон на Новій землі" і робити ядерні випробування. Путін підтримав, а за годину Пєсков заявив, що Путін доручив лише розглянути таку можливість.

Що маємо в сухому залишку?

1. Це ніяка не гонка озброєнь, як багато вже хто почав говорити. Росія цього не може собі дозволити. Паралельно з заявами Путінас, між іншим, пусковий майданчик для ракети Ангара знеструмили через борги за електроенергію. Це все, що треба розуміти про "гонку озброєнь".

2. Путін просто вирішив підняти ставки по ядерці. Це все дуже комічно, але він, схоже, вирішив зробити вигляд, що образився на ядерний шантаж Трампа і тепер він грає головного божевільного в світі до якого мають прийти американці та китайці, щоб умовляти не нагнітати ситуацію.. повторюся – це дуже комічно.

3. Зараз, схоже, всі російські і не тільки консерви почнуть тиснути всередині США на пацифізм і на те, що Трамп може розпочати ядерну війну. Ідеальний для Путіна вихід з ситуації – змусити США сісти за стіл переговорів. Програма мінімум - привести до хаотизаціі внутрішньої політики США на фоні виборчої кампанії. Реально, думаю, нічого не вийде.

4. Як і завжди в останні роки Путін полегшує життя Китаю, який матиме свій зиск від цього ядерного блефу.

5. Ми всі просто повинні розуміти: не виключено, що наступні тижні (місяці), ми будемо жити в передʼядерній істерії. Але повторю те, що казав завжди: Путін боягуз. Він ніколи не натисне червону кнопку. Тому просто потрібно запастися терпінням.