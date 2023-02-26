Путин опасен для человечества, – глава Минобороны Испании

Российский диктатор Владимир Путин дает четко понять, что вопреки многочисленным жертвам, губительным последствиям для экономики и статуса изгоя в мире, не намерен прекращать войну в Украине. Такая непримиримая позиция свидетельствует о том, что сегодня главный человек в Кремле – угроза для всего человечества.

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Об этом сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью изданию La Vanguardia. Она заметила, что переговоры между Россией и Украиной необходимы, но именно Москва должна стать инициатором, чтобы достичь эффективного результата.

"Но мы видим, что Путин не намерен прекращать войну, не хочет остановиться. Он продолжает поддерживать риторику того, что Россия непобедима и что ее армия достигнет все анонсированные перед вторжением цели. Это может говорить нам всем только об одном: Путин – угроза для всего человечества", – пояснила она.

Роблес отметила, что Испания, как и другие страны-партнеры, заинтересованы в прекращении огня, по большому счету в этом заинтересована и сама РФ. Российские солдаты ежедневно гибнут в большом количестве, но продолжают идти в бой за идеи, которых сами не понимают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вопреки прогнозам, Путин не комментировал годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Эксперты связывают это с тем, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных главой Кремля целей, и не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Зато накануне российский диктатор впервые признал, что РФ в будущем может ждать развал, когда страна разделится на "московитов, уральцев и другие" народности. По его мнению, это будет в случае, если Западу удастся ликвидировать РФ.

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